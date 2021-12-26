ВСУ закупила бронеавтомобілі КрАЗ "Кугуар", а "Еталон" обіцяє новий автобус. Головне зі світу авто

Тиждень, що минає, виявився багатим на автомобільні новини, що мають відношення до України, саме їм присвячено наш традиційний недільний огляд. Так, КрАЗ готує бронеавтомобілі для ЗСУ, Кабмін продовжив заборону на імпорт автомобілів походженням з Росії, а корпорація "Еталон" готує у 2022 році кілька цікавих новинок.
Про головні новини тижня, що минає, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.
Бронеавтомобілі КрАЗ "Кугуар" надійдуть на озброєння української армії. Раніше такі броньовики використовувалися лише Нацгвардією та прикордонниками.
Інформація про закупівлю двох КрАЗ "Кугуар" з'явилася у звітності державних публічних закупівель. Вартість кожного броневика становить 7,5 млн. гривень.
Бронеавтомобіль КрАЗ "Кугуар" створено на базі пікапа Toyota Land Cruiser 79, він відповідає класу балістичного захисту CEN Level BR6: броня здатна витримати кулі калібру 7,62х51 мм з дистанції 10 м.
Машина може оснащуватися бензиновим 4,0-літровим мотором на 218 к.с. або 4,5-літровим турбодизелем потужністю 232 "сили". Довжина бронеавтомобіля становить 5,4 м, місткість - 8 осіб, дорожній просвіт - 300 мм.
Корпорація "Еталон" заявила про підготовку до виробництва абсолютно нового туристичного автобуса. Новинка отримала обізвання А11123.
Автобус довжиною 10,6 м отримає салон місткістю 43-47 місць. Силова установка –турбодизель Ashok Leyland робочим об'ємом 5,76 л і потужністю 224 л.с. в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою ZF. Повна маса – 18,6 тонни. Прем'єра автобуса А11123 відбудеться в січні або лютому наступного року.
Також у 2022-му "Еталон" планує розширити асортимент своєї продукції за рахунок сміттєвозів. На даний момент триває розробка машини з бункером об'ємом 12 кубічних метрів, який буде встановлена на шасі автомобіля Ashok Leyland T12230.
Уряд України подовжив дію ухвал від 2015 року, які передбачають обмеження на імпорт продукції походженням з Росії. Відповідну ухвалу підписано 23 грудня.
У списку продовольчих та непродовольчих товарів майже зі 190 позицій є й автомобілі – легкові, вантажні, автобуси. Ембарго на іморт в Україну автомобілів походженням з Росії діятиме ще рік - до 31 грудня 2022 року.
"Заборонити до 31 грудня 2022 року (включно) ввезення на митну територію України товарів, вироблених у Російській Федерації, відповідно до переліку у додатку", - йдеться у постанові.
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