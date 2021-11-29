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100 тысяч машин в год: Nissan показал новый доступный электрокроссвер

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Понедельник 29 ноября 2021 14:20
100 тысяч машин в год: Nissan показал новый доступный электрокроссвер Концептуальный кроссовер Nissan Chill-Out (Фото: nissannews.com)
Автор: Вадим Добровольский

Nissan готовит к выпуску новый массовый электрический кроссовер с объемом выпуска 100 тысяч машин в год. Пока компания показала концепт будущей новинки, получивший название

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Как мы ранее рассказывали, Nissan презентовал свою новую стратегию развития Ambition 2030. До 2030 года компания намерена вывести на рынок 15 новых электромобилей, а одним из самых интересных в этой концепции обещает стать недорогой и массовый кроссовер, который только представлен в металле в виде кроссовера Chill-Out.

100 тысяч машин в год: Nissan показал новый доступный электрокроссвер

Серийный кроссовер будет построен на платформе CMF-EV, которая лежит в основе электрической модели Ariya, но окажется доступнее ее, встав на ступеньку ниже. На новинке будет использоваться новая электрическая силовая установка e-4orce.

Машина получит просторный и вместительный интерьер, шесть подушек безопасности, а также автопилот с высоким уровнем автономного вождения.

100 тысяч машин в год: Nissan показал новый доступный электрокроссвер

Точная дата выхода на рынок серийной версии Nissan Chill-Out пока не озвучена, но зато известны предполагаемые объемы выпуска. Компания рассчитывает ежегодно на своих заводах по всему миру выпускать как минимум 100 тысяч таких машин.

Напомним, на заводах Bosch в Германии начались забастовки. Рабочие протестуют против сокращений, вызванных переходом на выпуск комплектующих для электромобилей.

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