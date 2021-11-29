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Электромобили - причина протестов: на заводах Bosch начинаются массовые забастовки

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Понедельник 29 ноября 2021 10:35
Электромобили - причина протестов: на заводах Bosch начинаются массовые забастовки Фото: завод Bosch в Бюле (swr.de)
Автор: Константин Широкун

Переход Bosch на выпуск компонентов и комплектующих к электромобилям требует от компании значительно меньшего числа сотрудников. Поэтому компания анонсировала сокращения и перевод части специалистов на другие должности. Такой шаг производителя вызвал волну протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

По данным профсоюза IG Metall, около 3000 рабочих крупнейшего в Европе производителя автозапчастей выступили с протестом против плана Bosch в Бюле. К ним присоединились коллективы заводов компании в Мюнхене и Арнштадте.

Все три завода серьезно теряют в количестве рабочих мест. К 2025 году на заводе в Бюле будут уволены до 1000 рабочих. На заводе в Арнштадте работает 100 рабочих, и все они могут остаться без работы – завод производит регуляторы генераторов, которые будут отсутствовать в электромобилях, и их выпуск должен быть свернут до конца 2021 года из-за отсутствия спроса. А в Мюнхене планируется сократить около 250 рабочих мест, но окончательного решения еще не принято.

Электромобили - причина протестов: на заводах Bosch начинаются массовые забастовкиЭти планы связаны с глобальным переходом к производству электромобилей, при этом компания заявляет, что ей необходимо адаптироваться к меняющимся требованиям. Ранее в этом году генеральный директор Bosch Фолькмар Деннер подверг резкой критике планы ЕС по резкому запрету двигателя внутреннего сгорания. Он акцентировал свое внимание на том, что стремление ЕС во внедрении электромобилей игнорирует возможность возникновения безработицы.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что семейный универсал Subaru получил мотор от "заряженной" версии WRX. Subaru WRX S4 уже доступен для заказа на японском рынке.

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