100 тисяч машин на рік: Nissan показав новий доступний електрокроссвер

Nissan готує до випуску новий масовий електричний кросовер з об'ємом випуску 100 тисяч машин на рік. Поки що компанія показала концепт майбутньої новинки, що отримав назву

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Як ми раніше розповідали, Nissan презентував свою нову стратегію розвитку Ambition 2030. До 2030 року компанія має намір вивести на ринок 15 нових електромобілів, а одним з найцікавіших в цій концепції обіцяє стати недорогий і масовий кросовер, який тільки що представлено в металі у вигляді кросовера Chill-Out.

Серійний кросовер буде побудований на платформі CMF-EV, яка лежить в основі електричної моделі Ariya, але виявиться доступніше її, вставши на сходинку нижче. На новинці буде використовуватися нова електрична силова установка e-4orce.

Машина отримає просторий і місткий інтер'єр, шість подушок безпеки, а також автопілот з високим рівнем автономного водіння.

Точна дата виходу на ринок серійної версії Nissan Chill-Out поки що не озвучена, зате відомі передбачувані обсяги випуску. Компанія розраховує щорічно на своїх заводах по всьому світу випускати як мінімум 100 тисяч таких машин.

Нагадавши, на заводах Bosch в Німеччині почалися страйки. Робітники протестують проти скорочень, викликаних переходом на випуск комплектуючих для електромобілів.