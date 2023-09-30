Осень в Карпатах. Идеальный двухдневный маршрут для путешествия в межсезонье

Список интересных мест для семейной или индивидуальной поездки – детальнее в статье для РБК-Украина.

Осень – идеальное время, чтобы отправиться на отдых в Карпаты. Ранее в своих публикациях я рассказывал про интересные места, которые стоит посетить во время отдыха в районе Буковеля и Верховины.

Сегодня поделюсь маршрутом одной поездки, которая запомнится надолго и будет согревать приятными воспоминаниями еще много месяцев, а возможно и лет. Этим маршрутом мы проехали с семьей во время одной из наших поездок в Карпаты, и он понравился нам больше всего.

Этот маршрут достаточно продолжительный и рассчитан больше на автомобильное путешествие. Но можно пробовать и общественным транспортом, например, автобусом. Во время этой поездки вы увидите фантастические виды и побываете в самых популярных местах Карпат и Закарпатья.

Начало путешествия

Начинаем с небольшого населенного пункта, который называется Синевирская поляна, на берегу речки Теребля. Как вы уже догадались из названия, поселок находится возле знаменитого озера Синевир.

Осенью людей в Карпатах свосем не много. Здесь тихо. Красиво. Атмосферно. Есть возможность сделать шикарные фото красивых локаций, не дожидаясь в очереди или пытаясь найти ракурс без лишних людей на фото.

Озеро Синевир

Синевир – это место силы. Вне всяких сомнений. При входе – смотровая площадка. Вокруг озера есть эко-тропа, по которой можно обойти озеро, что мы и сделали.

Посредине озера – небольшой остров. На противоположном, от смотровой площадки берегу – скульптура из огромных бревен, с вырезанными на них женщиной – Синь и мужчиной – Вир. По легенде, озеро возникло из слез Синь, которая оплакивала гибель Вира. Красивая и трагическая история любви.

Какое-то время назад туристы начали вставлять и загибать монеты в скульптуру. Администрация парка призывает не делать этого, так как это нарушает её структуру и целостность. Если будете там, воздержитесь, пожалуйста, от этой традиции.

Долина волков

После посещения озера мы поехали в эко-парк "Долина волков". Небольшой зоопарк в красивом месте. Я согласен с тем, что содержание животных в неволе не совсем правильно, но очень многое зависит от того, как именно они содержатся, а здесь, как раз очень даже ничего.

Здесь живут несколько видов волков, включая серого, полярного и канадского, пара львов, пара тигров, пара верблюдов и несколько видов копытных (ламы, лани, и несколько видов оленей).

Вход совсем недорогой, животные ухоженные и выглядят счастливыми, вольеры большие и чистые. Мы застали момент "переклички", когда все волки одномоментно завыли. В тишине окружающих гор, в долине реки – это было прямо до мурашек.

Закарпатское спа

Заканчивая наш активный день, мы поехали в чаны. Да не просто в чаны, а в чаны с таким видом, что уходить оттуда не хотелось даже после двух часов пребывания в них, причем безвылазно. После чанов ощущаешь себя настолько умиротворённым и расслабленным, словно ты какая-то обмякшая тряпичная кукла. Отличное окончание первого дня, теперь можно отдыхать.

Центр реабилитации бурых медведей

В начале второго дня едем в Центр реабилитации бурых медведей, он находится прямо на выезде из Синевирской поляны. Это не зоопарк. Это место, куда свозят со всей Украины медведей, нуждающихся в помощи. Как правило, это мишки из цирков, ресторанов, загородных клубов, зоопарков. Из мест, где они до этого сидели в тесных клетках или содержались в плохих условиях.

Центр представляет собой достаточно большой участок горного леса, отгороженного высоким забором. Мишек там несколько десятков. Выглядят все хорошо. Уже хорошо... Но так было не всегда.

На территории есть информационный щит, где у каждого мишки есть своя социальная страничка с именем и его печальной (у всех из них) историей. Есть зона карантина, где вновь прибывшие начинают привыкать жить вне клеток. Как мы понимаем, получается это далеко не сразу, поэтому их по немного приучают к более просторным вольерам, периодически выпуская из клеток.

Здесь же, на территории, стоит привезенная откуда-то клетка. В таких пожизненно содержались некоторые из обитателей центра. Хорошо, что в Украине есть такие места и люди, готовые этим заниматься и помогать, выручая медведей из тюрем и пожизненных каторг.

Мы привезли с собой еды. Покормили мишек яблоками и морковкой. Самим кормить не разрешают, так как между косолапыми может возникнуть конфликт на почве зависти. Но нам помог один из сотрудников центра, отвлекая внимание завистника бросками еды на дальние дистанции.

День водопадов

Прямо перед центром реабилитации, в несколько сотнях метров, есть небольшой Каменецкий водопад. Это небольшой каскад, спускающийся с горы прямо в реку Теребля. Рядом с водопадом есть удобная стоянка. Место красивое. Вероятнее всего, летом здесь купаются.

Фото: Каменецкий водопад

Едем дальше! Место в которое мы приехали – точно волшебное! Это знаменитый водопад Шипот.

Вход платный, стоимость невысокая. Начинается территория с небольшого сувенирно-кафешного рыночка. Здесь же можно перекусить при необходимости. А дальше идет ущелье, поросшее буками, которые в октябре-ноябре начинают сбрасывать желто-оранжевую листву, и небольшими водными каскадами, которые становятся все больше и в итоге заканчиваются одним, достаточно высоким и очень красивым водопадом.

Все это вместе создает обалденно красивую картину. Сверху в склоне ущелья, есть деревянная эко-тропа. По ней можно подойти и к верхней части водопада. Так же есть канатная тропа между деревьями, но она, к большому сожалению, осенью уже не работает.

Фото: Водопад Шипот

Это самый большой и самый красивый из водопадов Карпат, которые нам довелось увидеть за все наши поездки. Очень атмосферное и красивое место. И опять-таки убеждаюсь, что осень – это идеальное время для его посещения!

Подведем итоги

В этой локации мы провели два очень активных и красивых дня, полных эмоций и впечатлений. Рекомендую задержаться как минимум еще на пару дней и хорошенько осмотреться.

Если вы без личного автомобиля, то без особых сложностей сможете осмотреть все описанные в статье достопримечательности за три дня. Поэтому, даже просто поездку сюда, без дальнейшего продолжения, вполне стоит рассмотреть как отдельное, короткое путешествие на уикенд.

Если вы выбирали отдых на Закарпатье, у вас будет огромное количество вариантов жилья. В основном это небольшие частные усадьбы или коттеджи. Ближе к крупным населенным пунктам Закарпатья есть выбор уже из достаточно больших комплексов или отелей, включая термальные курорты.



Если же вашей целью является природный отдых поближе к горам, лесам и озёрам – тогда рассмотрите как вариант отдых в Пилипце. Пилипец – одно из лучших мест для отдыха в Закарпатье. Это современный горнолыжный курорт с достаточно развитой инфраструктурой. Он расположен совсем неподалёку от описанных в этой статье локаций.

А мы едем дальше. Нас ждет Ужгород, Мукачево, Хуст, Рахов и… Ворохта! Несколько сотен километров по самой живописной дороге в Украине, замки Закарпатья, географический центр Европы и многое другое. Но обо всем этом я расскажу уже в следующей статье.

Предлагаем также почитать, сколько стоит отдых в Карпатах осенью и на какой бюджет можно рассчитывать, планируя путешествие.

"Буковельское море", Солотвинские озера и многие другие – мы также писали о самых популярных локациях, где отдохнуть у озер в Карпатах.

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