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Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Среда 06 сентября 2023 08:30
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Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых Фото: Отдых в Карпатах (Олег Божко/для РБК-Украина)
Автор: Алексей Войцеховский

Лето 2023 года в Карпатах было очень многолюдным. В предыдущей статье я рассказывал, что отсутствие открытых морских локаций до середины августа – одна из основных причин, которая привела к туристическому "буму" во всех регионах Карпат этим летом, даже несмотря на неблагоприятную для туризма ситуацию в стране в целом.

Впереди – межсезонье. Осень в Карпатах, как правило, не многолюдна. И вот это как раз не минус, а больше – огромный плюс и один из аргументов, почему стоит рассмотреть осень для поездки в небольшое путешествие на отдых в Карпатах.

Отдых во время войны

Важность отдыха и смены обстановки в нынешних реалиях сложно переоценить. Тело и психика требуют смены обстановки, отдыха и избавления от стресса. Что там говорить, даже просто хорошенько выспаться – это уже аргумент, чтобы сменить обстановку хотя бы на несколько дней.

К тому же, Карпаты – один из самых тихих и безопасных регионов сейчас. Основными туристами в этом году стали женщины с детьми. Также это военные, их семьи и ВПЛ из оккупированных регионов, которые приезжают сюда на реабилитацию.

Проверенными местами?

Как правило, во время таких поездок на отдых, мы придерживаемся основных популярных локаций и маршрутов, чтобы получить эмоции уже из проверенных тысячами людей до нас источников. Основываясь на личном опыте, хочу заявить – очень зря!

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдыхИногда именно собственный исследовательский опыт и умения в поиске информации могут привести к интересным и новым для вас местам.

Например, недалеко от Микуличина есть сразу несколько красивейших локаций, которые сосредоточены совсем рядом друг от друга. И сюда однозначно стоит приехать, чтобы увидеть их собственными глазами.

Большая Карпатская Качель

Выезжая из Микуличина в сторону Татарова, можно свернуть налево в сторону приселка Поленино и найти на карте Большую Карпатскую качель. Машину придется оставить на небольшой стоянке перед мостом через ущелье. К нему мы еще вернемся немного позже. Дальше – пешком на гору.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Те, кто не очень любит пешие походы по горам, могут легко найти местное "Карпатское такси", которое на различных модификациях отечественного и зарубежного автопрома довезет вас с ветерком наверх.

Но я рекомендую именно пешую прогулку. Переходим по мостику через ущелье с красивой речкой внизу и идем наверх. Пару раз останавливаемся на передышку, так как подъем довольно крутой. Всего около 800 метров вверх. Сверху вам откроется большая полонина с красивейшим пейзажем и огромная, добротно сделанная, качель. Высота ее около 10 метров.

Это не просто красота для фото, но на ней еще и очень весело кататься. Очень красивое место. Вход бесплатный. Рядом есть пара деревянных домиков, где вам предложат чай, кофе, глинтвейн и разные вкусности.

Красивые фото, чтобы порадовать соцсети, сделаете на 100%! Отдыхаем, наслаждаемся видом и расслабляемся.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдыхЧемеговский каньон

Возвращаемся обратно. При переходе через ущелье назад по мостику, сворачиваем налево и легко находим спуск в каньон. Это каньон на реке Прутец-Чемегивский. Одно из красивейших мест, которые нам довелось увидеть за время нескольких поездок в Карпаты.

Это настолько красивое и волшебное место, что кажется какой-то Нарнией или порталом в другой, сказочный мир. Отвесные скалы стен каньона очень высокие. Кристальная и бирюзовая вода в речке с каскадами. В речке плавает много форели. Фото, может быть, передают реальные масштабы и красоту этого места максимум на 25 процентов. До сих пор под впечатлением, как можно найти такое место случайно, просто гуляя поблизости.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Сейчас эта локация уже обозначена на Google Maps как "Чемегівський каньйон". Но на момент нашего пребывания с семьей там в 2021 году, она не была обозначена ни на картах, ни в одном туристическом сайте-каталоге.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдыхБольшой обвал

Затем, здесь же, неподалеку, можно поехать посмотреть Большой обвал, который образовался на склоне горы в июне 2020 года вследствие схода большого селевого потока и долго повреждал и блокировал дорогу, которая проходит внизу. Он находится на выезде из Микуличина в сторону Яремче.

Огромные валуны будто зависли высоко на склоне горы. Этот обвал сейчас живой, и периодически происходят небольшие осыпания. Грунт довольно "жидкий" и песчаный, поэтому он периодически сыпется. Иногда там падают смереки и буки, растущие сверху. Чувствуешь себя там каким-то муравьем. Место однозначно производит сильное впечатление и точно стоит его посетить.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдыхНо нужно быть постоянно начеку и не терять бдительность, особенно во времена дождей или после них.

Все эти три удивительные локации можно легко посетить за один день, даже не имея автомобиля в распоряжении. Но какой же отдых в Татарове, Яремче, Ворохте, Микуличине, Яблунице или Верховине без посещения Буковеля (Поляницы)?

Буковель

Кто ездил сюда зимой на автомобиле, знает, что это тот еще кошмар. Бесконечно тянущиеся пробки и переполненные автостоянки отбивают всё настроение и желание к развлечениям. И вот здесь – межсезонье также безоговорочно выигрывает! Легко и свободно доезжаем до любых стоянок. Но нам нужно к подъемнику 2R.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Смотровые площадки

Здесь можно доехать наверх, откуда открывается незабываемый вид в сторону Буковеля (Поляницы) и в обратную сторону – на горные хребты. Невероятная красота! Горы-горы-горы до самого горизонта.

Там же на горе есть ресторанчик, сувенирная лавка, а также самый длинный в Украине зип-лайн. На нём можно спуститься вниз как на классическом зип-лайне, так и на велосипеде, который закреплён на тросах.

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Родельбан

Проезжая вверх на подъемнике, обратите внимание на целую трассу в деревьях, именуемую Родельбан. Это рельсовая трасса до самого верха подъемников, куда вы едете на маленькой тачке. Путь вверх ровный и прямой, и вас тянет трос. А потом – спуск вниз на этих же тележках, но уже с большой скоростью и по закрученной между деревьями трассе под действием силы тяжести!

Сверху вас проведут быстрый инструктаж и пожелают счастливого пути. Очень хорошо, что там есть тормоза! Будете лететь, кричать и хихикать, как малые дети. Будет совсем не лишним взять с собой экшн-камеру или какое-то крепление для телефона. Обе руки у вас будут заняты, и держать девайс не получится, а заснять это стоит!

Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдыхСпустившись, обязательно поделитесь друг с другом эмоциями. И вот здесь - неплохо бы уже и перекусить!

В этом плане курорту Буковель конкуренцию составит, наверное, только Львов. Разных необычных и интересных ресторанов, тематических кафе и колыбы – на любой вкус и кошелек. Ну а после такого замечательного экстремально-весело-вкусного времяпровождения, шикарная и извилистая горная дорога, с замечательными видами за окном, приведет вас прямо к вашему коттеджу или отелю.

Цены на жилье в Карпатах осенью

К примеру, если рассматривать отдых в Полянице в межсезонье, отталкиваться можно от следующих цен на жилье:

  • Коттедж "Добра Оселя" – для отдыха гостям предоставляется двухэтажный коттедж на 8-10 человек (четыре современных номера). Для гостей есть сауна на 10 человек с комнатой отдыха и кадкой для обливания, а также оздоровительный чан. Стоимость в октябре – 4000 гривен в сутки за весь коттедж.
  • Гостевой дом "МД" – двухэтажный деревянный дом на 15 мест. Каждый этаж имеет отдельный вход снаружи. Рядом лес. Стоимость в сентябре-октябре – 6000 гривен за весь дом или 3000 гривен за этаж.
  • Частный дом "Виктория" – трехэтажный дом на 8 номеров (22 места). Двухэтажный коттедж на 7 мест. Двухэтажный коттедж на 12 мест. Категории номеров: двухместный номер, трехместный номер, четырехместный номер. Стоимость в сентябре-октябре – от 500 гривен за номер или 4000 гривен за коттедж.
  • Отель "Шепот леса" – трехэтажный отель на 20 номеров (45 мест). Отличный вид, собственная стоянка и уютная атмосфера. Стоимость номера класса "стандарт" – 1200 гривен, "делюкс" – 1400 гривен.
  • Гостевой дом "Горная Сказка" – трехэтажный дом на 6 номеров (16-20 мест). Уютная территория, сауна на 6-10 человек с комнатой отдыха и бочкой для обливания. Стоимость большого двухместного номера – от 1200 гривен.

Как видим, цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние. То же самое с ценами на все дополнительные услуги и питание.

Закончить такой насыщенный и богатый на эмоции день, конечно же, лучше настоящим Карпатским спа. Найти чаны прямо возле места проживания не составит труда, предложений много. Это, конечно, просто лучшее окончание дня! Супер расслабление. Прыгаем в ледяную купель и обратно – в горяченький чан с хвоей и цветками календулы. Сверхрасслабленные и довольные, отдыхаем и крепко спим, готовясь к следующему дню.

Безусловно, эта статья-инструкция – лишь один из множества сценариев, которые доступны в Карпатах в осенний период для отдыха. Главное – сразу определите, в какую часть Карпат вы хотите отправиться, и желательно заранее забронировать жилье и просмотреть места, куда вы хотели бы отправиться. А уже находясь на месте – обязательно не забывайте исследовать местность и не бойтесь экспериментировать.

В следующем обзоре речь пойдет об интересных локациях Закарпатья.

Напомним, ранее Алексей Войцеховский рассказал РБК-Украина, почему важно развивать туризм даже во время войны.

Также предлагаем почитать, где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации.

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