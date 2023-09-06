Карпаты в межсезонье. Самые интересные локации и цены на отдых

Лето 2023 года в Карпатах было очень многолюдным. В предыдущей статье я рассказывал, что отсутствие открытых морских локаций до середины августа – одна из основных причин, которая привела к туристическому "буму" во всех регионах Карпат этим летом, даже несмотря на неблагоприятную для туризма ситуацию в стране в целом.

Впереди – межсезонье. Осень в Карпатах, как правило, не многолюдна. И вот это как раз не минус, а больше – огромный плюс и один из аргументов, почему стоит рассмотреть осень для поездки в небольшое путешествие на отдых в Карпатах.

Отдых во время войны

Важность отдыха и смены обстановки в нынешних реалиях сложно переоценить. Тело и психика требуют смены обстановки, отдыха и избавления от стресса. Что там говорить, даже просто хорошенько выспаться – это уже аргумент, чтобы сменить обстановку хотя бы на несколько дней.

К тому же, Карпаты – один из самых тихих и безопасных регионов сейчас. Основными туристами в этом году стали женщины с детьми. Также это военные, их семьи и ВПЛ из оккупированных регионов, которые приезжают сюда на реабилитацию.

Проверенными местами?

Как правило, во время таких поездок на отдых, мы придерживаемся основных популярных локаций и маршрутов, чтобы получить эмоции уже из проверенных тысячами людей до нас источников. Основываясь на личном опыте, хочу заявить – очень зря!

Иногда именно собственный исследовательский опыт и умения в поиске информации могут привести к интересным и новым для вас местам.

Например, недалеко от Микуличина есть сразу несколько красивейших локаций, которые сосредоточены совсем рядом друг от друга. И сюда однозначно стоит приехать, чтобы увидеть их собственными глазами.

Большая Карпатская Качель

Выезжая из Микуличина в сторону Татарова, можно свернуть налево в сторону приселка Поленино и найти на карте Большую Карпатскую качель. Машину придется оставить на небольшой стоянке перед мостом через ущелье. К нему мы еще вернемся немного позже. Дальше – пешком на гору.

Те, кто не очень любит пешие походы по горам, могут легко найти местное "Карпатское такси", которое на различных модификациях отечественного и зарубежного автопрома довезет вас с ветерком наверх.

Но я рекомендую именно пешую прогулку. Переходим по мостику через ущелье с красивой речкой внизу и идем наверх. Пару раз останавливаемся на передышку, так как подъем довольно крутой. Всего около 800 метров вверх. Сверху вам откроется большая полонина с красивейшим пейзажем и огромная, добротно сделанная, качель. Высота ее около 10 метров.

Это не просто красота для фото, но на ней еще и очень весело кататься. Очень красивое место. Вход бесплатный. Рядом есть пара деревянных домиков, где вам предложат чай, кофе, глинтвейн и разные вкусности.

Красивые фото, чтобы порадовать соцсети, сделаете на 100%! Отдыхаем, наслаждаемся видом и расслабляемся.

Чемеговский каньон

Возвращаемся обратно. При переходе через ущелье назад по мостику, сворачиваем налево и легко находим спуск в каньон. Это каньон на реке Прутец-Чемегивский. Одно из красивейших мест, которые нам довелось увидеть за время нескольких поездок в Карпаты.

Это настолько красивое и волшебное место, что кажется какой-то Нарнией или порталом в другой, сказочный мир. Отвесные скалы стен каньона очень высокие. Кристальная и бирюзовая вода в речке с каскадами. В речке плавает много форели. Фото, может быть, передают реальные масштабы и красоту этого места максимум на 25 процентов. До сих пор под впечатлением, как можно найти такое место случайно, просто гуляя поблизости.

Сейчас эта локация уже обозначена на Google Maps как "Чемегівський каньйон". Но на момент нашего пребывания с семьей там в 2021 году, она не была обозначена ни на картах, ни в одном туристическом сайте-каталоге.

Большой обвал

Затем, здесь же, неподалеку, можно поехать посмотреть Большой обвал, который образовался на склоне горы в июне 2020 года вследствие схода большого селевого потока и долго повреждал и блокировал дорогу, которая проходит внизу. Он находится на выезде из Микуличина в сторону Яремче.

Огромные валуны будто зависли высоко на склоне горы. Этот обвал сейчас живой, и периодически происходят небольшие осыпания. Грунт довольно "жидкий" и песчаный, поэтому он периодически сыпется. Иногда там падают смереки и буки, растущие сверху. Чувствуешь себя там каким-то муравьем. Место однозначно производит сильное впечатление и точно стоит его посетить.

Но нужно быть постоянно начеку и не терять бдительность, особенно во времена дождей или после них.

Все эти три удивительные локации можно легко посетить за один день, даже не имея автомобиля в распоряжении. Но какой же отдых в Татарове, Яремче, Ворохте, Микуличине, Яблунице или Верховине без посещения Буковеля (Поляницы)?

Буковель

Кто ездил сюда зимой на автомобиле, знает, что это тот еще кошмар. Бесконечно тянущиеся пробки и переполненные автостоянки отбивают всё настроение и желание к развлечениям. И вот здесь – межсезонье также безоговорочно выигрывает! Легко и свободно доезжаем до любых стоянок. Но нам нужно к подъемнику 2R.

Смотровые площадки

Здесь можно доехать наверх, откуда открывается незабываемый вид в сторону Буковеля (Поляницы) и в обратную сторону – на горные хребты. Невероятная красота! Горы-горы-горы до самого горизонта.

Там же на горе есть ресторанчик, сувенирная лавка, а также самый длинный в Украине зип-лайн. На нём можно спуститься вниз как на классическом зип-лайне, так и на велосипеде, который закреплён на тросах.

Родельбан

Проезжая вверх на подъемнике, обратите внимание на целую трассу в деревьях, именуемую Родельбан. Это рельсовая трасса до самого верха подъемников, куда вы едете на маленькой тачке. Путь вверх ровный и прямой, и вас тянет трос. А потом – спуск вниз на этих же тележках, но уже с большой скоростью и по закрученной между деревьями трассе под действием силы тяжести!

Сверху вас проведут быстрый инструктаж и пожелают счастливого пути. Очень хорошо, что там есть тормоза! Будете лететь, кричать и хихикать, как малые дети. Будет совсем не лишним взять с собой экшн-камеру или какое-то крепление для телефона. Обе руки у вас будут заняты, и держать девайс не получится, а заснять это стоит!

Спустившись, обязательно поделитесь друг с другом эмоциями. И вот здесь - неплохо бы уже и перекусить!

В этом плане курорту Буковель конкуренцию составит, наверное, только Львов. Разных необычных и интересных ресторанов, тематических кафе и колыбы – на любой вкус и кошелек. Ну а после такого замечательного экстремально-весело-вкусного времяпровождения, шикарная и извилистая горная дорога, с замечательными видами за окном, приведет вас прямо к вашему коттеджу или отелю.

Цены на жилье в Карпатах осенью

К примеру, если рассматривать отдых в Полянице в межсезонье, отталкиваться можно от следующих цен на жилье:

Коттедж "Добра Оселя" – для отдыха гостям предоставляется двухэтажный коттедж на 8-10 человек (четыре современных номера). Для гостей есть сауна на 10 человек с комнатой отдыха и кадкой для обливания, а также оздоровительный чан. Стоимость в октябре – 4000 гривен в сутки за весь коттедж.

за весь коттедж. Гостевой дом "МД" – двухэтажный деревянный дом на 15 мест. Каждый этаж имеет отдельный вход снаружи. Рядом лес. Стоимость в сентябре-октябре – 6000 гривен за весь дом или 3000 гривен за этаж.

Частный дом "Виктория" – трехэтажный дом на 8 номеров (22 места). Двухэтажный коттедж на 7 мест. Двухэтажный коттедж на 12 мест. Категории номеров: двухместный номер, трехместный номер, четырехместный номер. Стоимость в сентябре-октябре – от 500 гривен за номер или 4000 гривен за коттедж.

Отель "Шепот леса" – трехэтажный отель на 20 номеров (45 мест). Отличный вид, собственная стоянка и уютная атмосфера. Стоимость номера класса "стандарт" – 1200 гривен, "делюкс" – 1400 гривен.

Гостевой дом "Горная Сказка" – трехэтажный дом на 6 номеров (16-20 мест). Уютная территория, сауна на 6-10 человек с комнатой отдыха и бочкой для обливания. Стоимость большого двухместного номера – от 1200 гривен.

Как видим, цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние. То же самое с ценами на все дополнительные услуги и питание.

Закончить такой насыщенный и богатый на эмоции день, конечно же, лучше настоящим Карпатским спа. Найти чаны прямо возле места проживания не составит труда, предложений много. Это, конечно, просто лучшее окончание дня! Супер расслабление. Прыгаем в ледяную купель и обратно – в горяченький чан с хвоей и цветками календулы. Сверхрасслабленные и довольные, отдыхаем и крепко спим, готовясь к следующему дню.

Безусловно, эта статья-инструкция – лишь один из множества сценариев, которые доступны в Карпатах в осенний период для отдыха. Главное – сразу определите, в какую часть Карпат вы хотите отправиться, и желательно заранее забронировать жилье и просмотреть места, куда вы хотели бы отправиться. А уже находясь на месте – обязательно не забывайте исследовать местность и не бойтесь экспериментировать.

В следующем обзоре речь пойдет об интересных локациях Закарпатья.

Напомним, ранее Алексей Войцеховский рассказал РБК-Украина, почему важно развивать туризм даже во время войны.

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