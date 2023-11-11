Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны

Оккупация украинских территорий привела к потере доступа к архивам, которые не успели оцифровать, а некоторые из них были просто уничтожены. Поэтому украинцы, которые выехали, спасаясь от войны, сталкиваются с трудностями в восстановлении документов и даже могут оказаться под риском безгражданства.

В колонке для РБК-Украина правовая аналитика напрямую правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист" Анастасия Коваль рассказала о проблеме безгражданства в Украине и о том, как ее можно решить.

Что такое безгражданство и почему оно существует в Украине

С началом полномасштабного вторжения почти каждый украинец понял, как важно иметь официальные документы. Паспорт – это первое, что люди обязательно кладут в свои тревожные чемоданы и самое первое, что должны предоставить во время прохождения проверок на блокпостах. Однако не у всех, кто спасается от войны, есть возможность взять этот документ с собой. А кто-то вообще его потерял из-за военных действий.

В 2014 году, 4 ноября, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало кампанию #IBelong. Ее цель – привлечь внимание к проблеме безгражданства и решить имеющиеся случаи безгражданства до 2024 года. Такая проблема есть во всем мире.

А люди, не имеющие гражданства, в частности в Украине, сталкиваются с препятствиями в получении документов, заключении брака, трудоустройстве, не имеют доступа к медицинской помощи, социальному обеспечению и так далее. Кроме того, не имея необходимых документов для законного проживания, возникает риск их задержания и лишения свободы, наложения штрафов за нарушения миграционного законодательства.

Безгражданство – негативное явление, по которому у человека по разным причинам нет гражданства ни одного государства мира, а соответственно нет и прав, гарантированных законами государств для их граждан. То есть доступ к образованию, официальному трудоустройству и даже возможности оформить отцовство.

Фото: Паспорт – это первое, что люди обязательно кладут в свои тревожные чемоданы и прежде всего, что должны предоставить во время прохождения проверок на блокпостах (Getty Images)

В Украине безгражданство, прежде всего, является следствием распада СССР. В связи с этим не все люди вовремя обменяли советский паспорт на украинский или не смогли обрести гражданство в соответствии с законом. В настоящее время в Украине проживают разные категории лиц без гражданства и лиц с неопределенным гражданством. Они имеют разный правовой статус и соответственно разный доступ к реализации своих прав.

Люди, которые чаще всего являются лицами без гражданства в Украине: недокументированные лица, ромы, пожилые люди (граждане бывшего СССР), освобожденные с мест несвободы, и перемещенные с временно оккупированных территорий, которые потеряли паспорт гражданина Украины или никогда его не получали.

Большинство лиц без гражданства и лиц с неопределенным гражданством в Украине — это люди, десятилетиями проживавшие на территории Украины, однако из-за отсутствия законодательной возможности не могли урегулировать свой правовой статус, подтвердить гражданство Украины или гражданство другого государства.

"В основном такие люди не имеют необходимых документов, удостоверяющих их личность, правовой статус или гражданство, позволяли вести полноценную жизнь и пользоваться всеми гарантированными законом правами.

Соответственно возникают ситуации, когда доступ к образованию, социальной защите, медицинской помощи, трудоустройству для таких людей отсутствует. И это порождает социальную незащищенность, уязвимость и препятствия для интеграции в украинское общество. Поэтому такие люди годами не могут улучшить свою жизнь", – говорит руководитель направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" София Кордонец.

Лица без гражданства и под риском безгражданства часто остаются незамеченными в обществе. Это оказывает влияние на осуществление ими своих прав и обязанностей.

"Мы работаем с людьми, которые годами не могли получить гражданство из-за несвоевременного обмена паспорта гражданина СССР. В частности, наши адвокаты работали с 61-летней женщиной, которая родилась и всю жизнь проживала в Киеве.

Из документов, удостоверяющих личность, имела только паспорт гражданина СССР, а украинский никогда не получала. Впоследствии она потеряла свои документы. По результатам обращения по оформлению паспорта гражданина Украины ей было отказано. Однако после оказания правовой помощи адвокатами напрямую ей удалось получить свой первый паспорт", – добавляет София Кордонец.

Фото: В Украине безгражданство является следствием распада СССР: не все люди вовремя обменяли советский паспорт на украинский (Getty Images)

По информации УВКБ ООН, в мире насчитывается более 10 миллионов человек без гражданства, в Украине их проживает более 35 тысяч. Треть среди них – дети, в том числе родившиеся на временно оккупированных территориях. Однако из-за отсутствия документов точное их количество неизвестно.

Как и почему война повлияла на безгражданство в Украине

Главной причиной возникновения безгражданства на территории Украины есть война, которая продолжается с 2014 года. По оценкам УВКБ ООН, в результате более 70 тысяч детей, родившихся на временно оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении. Кроме того, многие из этих территорий либо никогда не оформляли паспорт гражданина Украины, либо потеряли свои документы, что значительно повышает риск возникновения безгражданства.

В основном, эта проблема касается граждан Украины из отдельных районов Донецкой, Луганской областей и АР Крым, оккупированных с 2014 года. Тогда архивы Государственной миграционной службы еще не были оцифрованы, а их бумажные версии потеряны.

Так, у государства нет возможности подтвердить оформление паспорта гражданина Украины, выданного до 2014 года, и даже в случае наличия паспорта образца 1994 года (в виде книжечки) – подтвердить подлинность этого документа. Следовательно, у большого количества лиц с временно оккупированных территорий Украины существуют трудности с установлением личности подтверждением гражданства Украины.

"Мы уже работаем с людьми, которые выехали с оккупированных территорий и оказались под риском безгражданства. Часто таким людям трудно подтвердить свое лицо, даже если они раньше имели паспорт гражданина Украины. Например, сейчас мы помогаем мужчине из Луганска, который раньше имел паспорт гражданина Украины, однако, потерял его.

После переезда в Киевскую область он пытался восстановить документ, но получал отказы из-за того, что у него нет родственников, которые бы подтвердили его личность. Сейчас мы помогаем ему подтвердить его личность и получить паспорт. Часто такие дела могут длиться годами", – говорит адвокат направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" Виктория Волынская.

Фото: Из-за войны более 70 тысяч детей, родившихся на временно оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении (Getty Images)

Как решить проблему безгражданства: экспертное мнение

В 2021 году Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" дополнен статьей 6-1, определяющей правовое регулирование процедуры признания лицом без гражданства.

Так, у всех людей, не принадлежащих к гражданству ни одной страны мира и независимо от законности проживания в Украине, появилась возможность получить официальный статус и документ, удостоверяющий личность. Эта процедура стала важным шагом для соблюдения прав граждан без гражданства в Украине и улучшения их положения.

Однако, несмотря на это, все еще существуют факторы, способствующие распространению безгражданства. Для их решения и предотвращения распространения безгражданства необходим комплексный подход в законодательной, административной, социальной и других областях.

Основные шаги, необходимые для искоренения безгражданства в Украине:

предоставить право на гражданство всем детям, рожденным на территории Украины, независимо от правового статуса и законность пребывания их родителей на территории Украины;

ввести внесудебную процедуру регистрации рождения лиц с временно оккупированных территорий;

обеспечить беспрепятственный доступ к процедуре признания лицом без гражданства, процедуры оформления паспорта гражданина Украины;

упрощение процедуры оформления паспорта гражданина Украины для лиц с временно оккупированных территорий;

повышение осведомленности общества и органов государственной власти о проблеме безгражданства в Украине.

Отметим, во время войны очень часто случаются подобные ситуации: семьи, эвакуируясь из зоны боевых действий, не смогли взять с собой никаких документов. Как восстановить документы, утраченные во время войны, РБК-Украина объяснила юрист БФ "Право на Захист".

Мы также писали, что делать и куда обращаться, если потеряли документы за границей.

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