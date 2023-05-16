Если потеряли документы за границей: что делать и куда обращаться

Если вы выехали за границу и потеряли там паспорт, вам в сжатые сроки могут выдать временное удостоверение, с которым вы сможете вернуться в Украину. Чтобы сделать это, нужно выполнить несколько шагов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы восстановить утраченные документы за границей и въехать с ним в домой, если вы не собираетесь оставаться в ЕС.

Что нужно сделать при потере паспорта за пределами страны

Обратиться в ближайшее отделение полиции. Там нужно составить заявление о потере или краже документа. Желательно упомянуть в заявлении отметки о визах, проставленных в загранпаспорте. Если кроме паспорта исчезли другие документы или другие вещи, то их тоже нужно перечислить.

После приема заявления вам должны выдать протокол или справку о временном отсутствии загранпаспорта.

Обратиться с вышеуказанной справкой в дипломатическое учреждение Украины за границей. Там нужно заполнить заявление-анкету, чтобы получить временное удостоверение на возвращение в Украину.

В дипломатическом ведомстве после установления личности и гражданства человека работники консульства оформят временное удостоверение.

Фото: При потере паспорта следует обратиться за временным документом, который позволит вернуться домой (Getty Images)

Обратите внимание. Такое удостоверение дает право только на возвращение в Украину. Пересечь границу других стран с ним невозможно.

Какие документы нужно иметь с собой

В дипломатическом учреждении Украины за границей потребуются:

заявление-анкета (ее формирует представитель посольства или консульского учреждения);

документ (справка, протокол), выданный компетентным органом иностранного государства (например, полиция, куда обратился украинец);

цветное фото размером 10х5 см, чтобы его отсканировали;

квитанция о том, что вы уплатили консульский сбор или документ об освобождении от его оплаты.

Как правило, временное удостоверение вместо паспорта выдается в течение одного рабочего дня, но не дольше пяти дней.

Надо учесть. Если вы потеряли именно загранпаспорт, по возвращению в Украину следует обратиться в Государственную миграционную службу, чтобы оформить уже постоянный документ. Также с этим вопросом можно обратиться к украинским паспортным сервисам за границей.

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