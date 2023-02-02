Как восстановить утраченные документы во время войны: инструкция от юриста

Фото: Где и как можно восстановить утраченные документы (Getty Images)

Во время войны очень часто случаются подобные ситуации: семьи, эвакуируясь из зоны боевых действий, не смогли взять с собой никаких документов. Реально ли их восстановить и как это можно сделать?

О процедурах восстановления основных документов TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист по вопросам ВПЛ БФ "Право на защиту" Ангелина Рощина.

“Сразу нужно сказать, что если вы потеряли важные документы, большинство из них можно восстановить. Практически все документы можно вернуть как в досудебном, так и в судебном порядке. Рассмотрим самый простой, внесудебный порядок обновления основных документов”, – комментирует специалист.

Паспорт гражданина Украины

“Первое и самое важное. Порядок выдачи паспортов вместо утраченных или похищенных предусмотрен разделом VI Порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, утвержденного Приказом МВД от 13.04.2012 №320 "Об утверждении порядка оформления и выдачи паспорта гражданина Украины", – говорит Ангелина Рощина.

Для этого необходимо обратиться в подразделение Государственной миграционной службы, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" по месту регистрации или пребывания, где на период изготовления нового документа будет выдано временное удостоверение.

Фото: Даже если вы потеряли во время войны основные документы, их можно восстановить (Getty Images)

ИНН – индивидуальный налоговый номер

Получить его дубликат можно, обратившись в любой ближайший орган налоговой службы.

Свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, смене имени, свидетельство о смерти

Чтобы получить дубликат одного из этих документов, следует обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по месту фактического проживания или пребывания с заявлением о восстановлении документа.

Документы об образовании

Для получения дубликата документа об образовании необходимо обратиться к руководителю соответствующего учебного заведения с заявлением о повторной выдаче документа. Если заведение прекратило свою деятельность, следует обратиться к правопреемнику.

В случае же, если учебное заведение находится на временно неподконтрольной Украине территории, необходимо обратиться в Министерство образования и науки Украины с заявлением об определении заведения, которое будет выдавать дубликат такого документа.

Документы о праве собственности на недвижимое имущество

Для получения дубликата документа (договора купли-продажи, дарения, мены, свидетельства о праве собственности, свидетельства о праве на наследство и так далее) за общим правилом необходимо обратиться в выдавший его орган. Такими органами могут быть нотариус, орган местного самоуправления, Бюро технической инвентаризации и так далее.

Если у документов истек срок действия

В случае, если у загранпаспорта истек срок действия, его продлят на 5 лет. И в загранпаспорт сейчас снова вклеивают фотографии детей. Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины и через Центры предоставления административных услуг (услуга не связана с местом регистрации).

Водительские удостоверения, а также свидетельства на регистрацию транспортных средств во время военного положения будут действовать на территории Украины даже по истечении срока их действия. Восстановить водительское удостоверение можно в сервисных центрах МВД. Записаться туда лучше заранее – это можно сделать онлайн.

Фото: Пока вы восстанавливаете паспорт, на территории Украины можно пользоваться документами из Действия (diia.gov.ua)

Также, напомним, в случае потери ID-карты или бумажного паспорта, вы можете пользоваться паспортом в "Дии": он имеет такую же юридическую силу. Для идентификации на территории Украины граждане, у которых потеряны или уничтожены документы, могут использовать электронный паспорт, сформированный в мобильном приложении "Дия".

“Итак, государством предусмотрены действенные пути восстановления утраченных документов, и мы описали стандартные механизмы получения дубликатов. Но если вы столкнулись с какими-либо проблемами на этом пути, не опускайте руки, ведь существует также судебный порядок восстановления любых документов", – объясняет Ангелина Рощина.

Между тем многие украинцы, которые выезжают за границу во время войны, едут по всей семье или с детьми. Один из частых вопросов – как правильно пересекать границу в таких случаях.

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