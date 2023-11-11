Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни

Окупація українських територій призвела до втрати доступу до архівів, які не встигли оцифрувати, а деякі з них було просто знищено. Тож українці, які виїхали, рятуючись від війни, стикаються із труднощами у відновленні документів і навіть можуть опинитися під ризиком безгромадянства.

У колонці для РБК-Україна правова аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист" Анастасія Коваль розповіла про проблему безгромадянства в Україні та про те, як її можна вирішити.

Що таке безгромадянство та чому воно існує в Україні

З початком повномасштабного вторгнення чи не кожен українець зрозумів, як важливо мати офіційні документи. Паспорт – це перше, що люди обов'язково кладуть до своїх тривожних валіз і найперше, що мають надати під час проходження перевірок на блокпостах. Однак не у всіх, хто тікає від війни, є можливість взяти цей документ із собою. А хтось взагалі його втратив через військові дії.

У 2014 році, 4 листопада, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) започаткувало кампанію #IBelong. Її мета – привернути увагу до проблеми безгромадянства та вирішити наявні випадки безгромадянства до 2024 року. Така проблема є у всьому світі.

А люди, які не мають громадянства, зокрема в Україні, стикаються з перепонами в отриманні документів, укладанні шлюбу, працевлаштуванні, не мають доступу до медичної допомоги, соціального забезпечення тощо. Окрім цього, не маючи необхідних документів для законного проживання, виникає ризик їх затримання і позбавлення свободи, накладення штрафів за порушення міграційного законодавства.

Безгромадянство – негативне явище, через яке в людини з різних причин немає громадянства жодної держави світу, а відповідно немає і прав, гарантованих законами держав для їхніх громадян. Тобто доступу до освіти, офіційного працевлаштування й навіть можливості оформити батьківство.

Фото: Паспорт – це перше, що люди обов'язково кладуть до своїх тривожних валіз і найперше, що мають надати під час проходження перевірок на блокпостах (Getty Images)

В Україні безгромадянство насамперед є наслідком розпаду СРСР. У зв’язку з цим не всі люди вчасно обміняли радянський паспорт на український або не змогли набути громадянство відповідно до закону. Наразі в Україні проживають різні категорії осіб без громадянства та осіб із невизначеним громадянством. Вони мають різний правовий статус і відповідно різний доступ до реалізації своїх прав.

Люди, які найчастіше є особами без громадянства в Україні: недокументовані особи, роми, люди похилого віку (громадяни колишнього СРСР), звільнені з місць несвободи, та переміщені з тимчасово окупованих територій, які втратили паспорт громадянина України або ніколи його не отримували.

Більшість осіб без громадянства та осіб із невизначеним громадянством в Україні — це люди, які десятиріччями проживали на території України, однак через відсутність законодавчої можливості не могли врегулювати свій правовий статус, підтвердити громадянство України або громадянство іншої держави.

"Переважно такі люди не мають необхідних документів, які б посвідчували їхню особу, правовий статус чи громадянство, давали змогу вести повноцінне життя та користуватись усіма гарантованими законом правами.

Відповідно виникають ситуації, коли доступ до освіти, соціального захисту, медичної допомоги, працевлаштування для таких людей відсутній. І це породжує соціальну незахищеність, вразливість та перешкоди для інтеграції в українське суспільство. Через це такі люди роками не можуть покращити своє життя", – каже керівниця напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист" Софія Кордонець.

Особи без громадянства та під ризиком безгромадянства часто залишаються непоміченими в суспільстві. Це впливає на здійснення ними своїх прав та обов’язків.

"Ми працюємо з людьми, які роками не могли отримати громадянство через несвоєчасний обмін паспорта громадянина СРСР. Зокрема наші адвокати працювали з 61-річною жінкою, яка народилась та все життя проживала у Києві.

З документів, що посвідчують особу, мала лише паспорт громадянина СРСР, а український ніколи не отримувала. Згодом вона втратила свої документи. За результатами звернення щодо оформлення паспорта громадянина України їй було відмовлено. Однак, після надання правової допомоги адвокатами напряму їй вдалося отримати свій перший паспорт", – додає Софія Кордонець.

Фото: В Україні безгромадянство є наслідком розпаду СРСР: не всі люди вчасно обміняли радянський паспорт на український (Getty Images)

За інформацією УВКБ ООН, у світі налічують понад 10 мільйонів осіб без громадянства, в Україні їх проживає понад 35 тисяч. Третина серед них – діти, зокрема народжені на тимчасово окупованих територіях. Однак через відсутність документів, точна їх кількість невідома.

Як і чому війна вплинула на безгромадянство в Україні

Головною причиною виникнення безгромадянства на території України є війна, яка триває з 2014 року. За оцінками УВКБ ООН, унаслідок цього понад 70 тисяч дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях, не мають українських свідоцтв про народження. Окрім того, чимало людей з цих територій або ніколи не оформлювали паспорт громадянина України, або втратили свої документи, що значно підвищує ризик виникнення безгромадянства.

Здебільшого ця проблема стосується громадян України з окремих районів Донецької, Луганської областей та АР Крим, окупованих з 2014 року. Тоді архіви Державної міграційної служби ще не було оцифровано, а їхні паперові версії втрачено.

Так, у держави немає можливості підтвердити оформлення паспорта громадянина України, що був виданий до 2014 року, та навіть у випадку наявності паспорта зразка 1994 року (у вигляді книжечки) – підтвердити справжність цього документа. Відтак у великої кількості осіб з тимчасово окупованих територій України існують труднощі з встановленням особи підтвердженням громадянства України.

"Ми вже працюємо з людьми, які виїхали з окупованих територій та опинилися під ризиком безгромадянства. Часто таким людям важко підтвердити свою особу, навіть, якщо вони раніше мали паспорт громадянина України. Наприклад, зараз ми допомагаємо чоловіку з Луганська, який раніше мав паспорт громадянина України, однак втратив його.

Після переїзду в Київську область він намагався відновити документ, але отримував відмови через те, що не має родичів, які б підтвердили його особу. Зараз ми допомагаємо йому підтвердити його особу та отримати паспорт. Часто такі справи можуть тривати роками", – каже адвокатка напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист" Вікторія Волинська.

Фото: Через війну понад 70 тисяч дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях, не мають українських свідоцтв про народження (Getty Images)

Як вирішити проблему безгромадянства: експертна думка

У 2021 році Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" доповнено статтею 6-1, яка визначає правове регулювання процедури визнання особою без громадянства.

Так, у всіх людей, які не належать до громадянства жодної країни світу та в незалежності від законності проживання в Україні з’явилась можливість отримати офіційний статус і документ, що посвідчує особу. Ця процедура стала важливим кроком для дотримання прав осіб без громадянства в Україні та покращення їхнього становища.

Однак попри це, все ще існують фактори, які сприяють поширенню безгромадянства. Для їх вирішення та запобігання поширенню безгромадянства необхідний комплексний підхід у законодавчій, адміністративній, соціальній та інших сферах.

Основні кроки, які необхідні для викорінення безгромадянства в Україні:

надати права на громадянство всім дітям, народженим на території України, незалежно від правового статусу та законність перебування їхніх батьків на території України;

запровадити позасудову процедуру реєстрації народження осіб з тимчасово окупованих територій;

забезпечити безперешкодний доступ до процедури визнання особою без громадянства, процедури оформлення паспорта громадянина України;

спрощення процедури оформлення паспорта громадянина України для осіб з тимчасово окупованих територій;

підвищення обізнаності суспільства та органів державної влади про проблему безгромадянства в Україні.

Відзначимо, під час війни дуже часто трапляються подібні ситуації: родини, евакуйовуючись із зони бойових дій, не змогли взяти з собою жодних документів. Як відновити документи, втрачені під час війни, РБК-Україна пояснила юрист БФ "Право на Захист".

Ми також писали, що робити і куди звертатися, якщо втратили документи за кордоном.

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