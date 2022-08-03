Явоірвський пиріг та традиції Галичини. Як зробити культурне надбання популярним в Україні

Іноземці повинні мати чек-лист сувенірів з України та локальних страв, кажуть у ДАРТ

Цього літа Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнився ще 21 елементом. Мінкульт додав до нього:

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

Традиційне харківське коцарство;

Новорічна традиція буковинського маланкування;

Різдвяний обряд “Мошу” (обряд чоловічої коляди);

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

Знання і практики приготування сахновщинського короваю;

Яворівський пиріг та інші.

Як це допоможе популяризувати регіональні культурні надбання серед іноземців і самих українців – TRAVEL РБК-Україна запитало у голови Держтуризму Мар'яни Олеськів.

Культурні надбання популяризують Україну за кордоном

Мистецтво створення Яворівської забавки, приготування Яворівського пирога і традиція різдвяної звізди села Мацьковичі передаються з покоління в покоління та відіграють важливу роль у збереженні ідентичності Галичини. Це своєрідні культурні магніти краю, кажуть у Львівській ОВА.

Фото: Традиційна звізда на вертепі в селі Мацьковичі. Архівне фото з книги "Творці різдвяних звізд" Дарії Ковальчук (loda.gov.ua)

Там вважають, що включення цих елементів до Національного переліку сприятиме збереженню нашої культурної спадщини й промоції Львівщини та України за кордоном.

Також українці так чи інакше помічають ці елементи, коли подорожують – часто із розповідей гідів, коли ті згадують на екскурсіях "родзинки" регіонів. А тим часом все це разом формує багату і глибоку українську культуру, розповідала РБК-Україна фольклорист Олена Івановська.

Яворівський пиріг – неймовірно знакова страва не лише Яворівщини, а й всієї Галичини. Його готують на Великдень та хрестини, на Різдво та весілля, а зважаючи на доволі прості інгредієнти – і просто у будні, йдеться на сайті відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

"Як і всі подібні страви, кожна господиня готує яворівський пиріг по-своєму. Хтось використовує дріжджове тісто, хтось робить його без використання дріжджів, одні готують пиріг повністю закритим, а інші – відкритим зверху, також зустрічається різна форма – кругла, квадратна та навіть овальна, за формою лопати, на якій колись раніше пиріг саджали у піч. Так-так, яворівському пирогові вже кілька століть. Але основні інгредієнти пирога незмінні – це картопля та гречка, саме тому іноді його ще називають гречаним", – пише він.

Автентичні вироби замість китайських сувенірів

Народні ремесла завжди були невід’ємною частиною української культури, й одне з завдань Держтуризму – популяризувати як в Україні, так і за її межами вироби локальних майстрів – наше культурне надбання, каже у коментарі РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Відео: Яворівський пиріг (youtube.com/Євген Клопотенко)

Іноземці, які приїздять до України, мають на загадку про візит до нашої країни везти із собою не дешеві китайські сувеніри, а якісні та автентичні вироби локальних майстрів, зазначає вона.

"Наприклад, коли туристи їдуть до Ісландії то хочуть придбати традиційний ісландський светр – один із символів цієї країни. Наше завдання, як агентства з розвитку туризму зробити так, щоб, збираючись їхати в Україну, кожен іноземний турист мав свій чек-лист того, який сувенір він має привезти з того чи іншого регіону та яку кулінарну страву має скоштувати. Однак ця робота має проводитися в тісній роботі з громадами та місцевим бізнесом", – додає голова ДАРТ.

"Щоб Яворівський пиріг став популярним, його самі українці мають почати готувати"

Якщо говорити про борщ, який нещодавно внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, то сьогодні вже всі знають, що це українська страва, яку необхідно скоштувати по приїзді до України. Щобільше – борщ подають майже у всіх вітчизняних ресторанах, нагадує очільниця відомства.

Фото: Косівська кераміка (wikimedia.org)

"Ситуація з Яворівським пирогом дещо інша. Для того, щоб Яворівський пиріг теж став популярним, то його, як мінімум, самі українці повинні почати готувати та споживати, а потім уже популяризувати цю страву серед іноземців. Допоки він не з’явитися у меню ресторанів локальної кухні на Львівщині, він не стане популярним. Теж саме стосується і біляївської рибної юшки й приготування сахновщинського короваю", – відзначає Мар'яна Олеськів.

Раніше в інтерв'ю для РБК-Україна фольклорист Олена Івановська розповіла, що таке нематеріальна культурна спадщина України і як вона зараз допомагає боротися під час російського вторгнення.

Також у Чернігові вперше з початку повномасштабної війни почали відновлювати самобутню дерев'яну архітектуру.