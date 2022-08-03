Яворовский пирог и традиции Галичины. Как сделать культурное наследие популярным в Украине

У иностранцев должен быть чек-лист сувениров из Украины и локальных блюд, говорят в ГАРТ

Этим летом Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины пополнился еще 21 элементом. Минкульт добавил к нему:

Создание объемной сферической рождественской звезды села Мацковичи;

Традиционное харьковское коцарство;

Новогодняя традиция буковинского маланкования;

Рождественский обряд "Мошу" (обряд мужской коляды);

Знания, умения и практики, касающиеся приготовления и потребления беляевской юшки;

Знания и практики приготовления Сахновщинского каравая;

Яворовский пирог и другие.

Как это поможет популяризировать региональные культурные достояния среди иностранцев и самих украинцев – TRAVEL РБК-Украина спросило у главы Гостуризма Марьяны Олеськив.

Культурные достояния популяризируют Украину за рубежом

Искусство создания Явоовской игрушки, приготовления Яворовского пирога и традиция рождественской звезды села Мацковичи передаются из поколения в поколение и играют важную роль в сохранении идентичности Галичины. Это своеобразные культурные магниты края, говорят во Львовской ОВА.

Фото: Традиционная звезда на вертепе в селе Мацковичи. Архивное фото из книги "Творці різдвяних звізд" Дарьи Ковальчук (loda.gov.ua)

Там считают, что включение этих элементов в Национальный перечень будет способствовать сохранению нашего культурного наследия и продвижению Львовщины и Украины за рубежом.

Также украинцы так или иначе замечают эти элементы, когда путешествуют часто из рассказов гидов, когда те вспоминают на экскурсиях "изюминки" регионов. А тем временем все это вместе формирует богатую и глубокую украинскую культуру, рассказывала РБК-Украина фольклорист Елена Ивановская.

Яворовский пирог – невероятно знаковое блюдо не только Яворовщины, но и всей Галичины. Его готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбу, а несмотря на достаточно простые ингредиенты – и просто в будни, говорится на сайте известного шеф-повара Евгения Клопотенка.

"Как и все подобные блюда, каждая хозяйка готовит Яворовский пирог по-своему. Кто-то использует дрожжевое тесто, кто-то делает его без использования дрожжей, одни готовят пирог полностью закрытым, а другие – открытым сверху, также встречается разная форма – круглая, квадратная и даже овальная, по форме лопаты, на которой раньше пирог сажали в печь. Да-да, яворовскому пирогу уже несколько веков. Но основные ингредиенты пирога неизменны – это картофель и гречка, именно поэтому иногда его еще называют гречневым", — пишет он.

Аутентичные изделия вместо китайских сувениров

Народные ремесла всегда были неотъемлемой частью украинской культуры, и одна из задач Гостуризма – популяризировать как в Украине, так и за ее пределами изделия локальных мастеров – наше культурное достояние, говорит в комментарии РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Видео: Яворовский пирог (youtube.com/Евгений Клопотенко)

Иностранцы, которые приезжают в Украину, должны на память о визите в нашу страну везти с собой не дешевые китайские сувениры, а качественные и аутентичные изделия локальных мастеров, отмечает она.

"Например, когда туристы едут в Исландию то хотят приобрести традиционный исландский свитер – один из символов этой страны. Наша задача как агентства по развитию туризма сделать так, чтобы, собираясь ехать в Украину, каждый иностранный турист имел свой чек-лист того, какой сувенир он должен привезти из того или иного региона и какое кулинарное блюдо должен попробовать. Однако эта работа должна проводиться в тесной работе с общинами и местным бизнесом", — добавляет глава ГАРТ.

"Чтобы Яворовский пирог стал популярным, его сами украинцы должны начать готовить"

Если говорить о борще, который недавно внесли в список наследия ЮНЕСКО, то сегодня уже все знают, что это украинское блюдо, которое необходимо попробовать по приезде в Украину. Более того – борщ подают почти во всех отечественных ресторанах, напоминает глава ведомства.

Фото: Косовская керамика (wikimedia.org)

"Ситуация с Яворовским пирогом несколько иная. Для того чтобы Яворовский пирог тоже стал популярным, то его, как минимум, сами украинцы должны начать готовить и потреблять, а потом уже популяризировать это блюдо среди иностранцев. Пока он не появится в меню ресторанов локальной кухни на Львовщине, он не станет популярным. То же самое касается и беляевской рыбной юшки и приготовления сахновщинского каравая", — отмечает Марьяна Олеськив.

Ранее в интервью для РБК-Украина фольклорист Елена Ивановская рассказала, что такое нематериальное культурное наследие Украины и как оно сейчас помогает бороться во время российского вторжения.

Также в Чернигове впервые с начала полномасштабной войны начали восстанавливать самобытную деревянную архитектуру.