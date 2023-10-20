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Выплаты и курсы. В Японии введут новую программу поддержки украинцев

Пятница 20 октября 2023 15:21
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Выплаты и курсы. В Японии введут новую программу поддержки украинцев Фото: Украинские беженцы в Японии (gettyimges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Японии запустят новую программу поддержки беженцев из Украины, которая будет способствовать их интеграции. С апреля украинцы получат право на изучение языка и финансовую помощь.

Также беженцам продолжат финансовую поддержку покрытия расходов на проживание, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Агентство иммиграционных служб Японии сообщило, что в апреле заработает программа помощи иностранцам из зон конфликта, которая поможет им адаптироваться к жизни в стране. Ее разработали в основном для помощи 2,5 тысячам эвакуированным в Японию украинцам.

Бежавшие от войны получат право на программу изучения японского языка и изучение законов и обычаев страны, которая продлятся 6 или 12 месяцев. Программа также предусматривает финансовую помощь.

Будущая программа поддержки украинцев является частью пересмотренного миграционного законодательства, согласно которому с 1 декабря украинцам будут предоставлять статус долгосрочного резидента с рабочей визой.

Отмечается, что Агентство также продлит до двух лет финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание украинских беженцев, которых некому спонсировать.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Японии получат право на длительное проживание в стране с рабочей визой. Новую систему разработали, чтобы разрешить проживание людям из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.

Напомним, мы писали, что в Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев. В целях интеграции на рынок труда сделают доступными курсы языка.

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