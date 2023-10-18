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Интеграция и льготы. В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев

Среда 18 октября 2023 15:42
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Интеграция и льготы. В Румынии приняли два важных решения для украинских беженцев Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Румынии продолжат поддерживать на уровне государства. Запланированы нововведения для трудоспособных беженцев и уязвимых групп.

Соответствующие решения были озвучены в Министерстве труда и солидарности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства.

Министр труда и социальной солидарности Симона Букура-Опреску обсудила положение беженцев из Украины с представителем УВКБ ООН в Румынии Пабло Сапатой.

"Беженцы из Украины пользуются опекой и поддержкой румынского государства. Мы продолжим эту линию. После сегодняшней встречи мы приняли два важных решения о повышении шансов интеграции украинских беженцев на рынок труда и в защиту уязвимых лиц и групп населения", – заявила министр.

По ее словам, через Национальное агентство занятости будут инициированы курсы румынского языка для беженцев из Украины, чтобы повысить их доступ к рынку труда.

"С другой стороны, мы сделаем анализ стандартов оценки инвалидности в двух странах, чтобы согласовать системы защиты уязвимых людей", – добавила чиновница.

По данным Национального агентства занятости (ANOFM), с начала войны в Украине для украинцев в Румынии было организовано 9 бирж труда. 19 тысяч беженцев из Украины зарегистрированы в качестве искателей работы, с ними заключили 7 тысяч трудовых соглашений.

Между тем, в Чехии растет количество украинских беженцев. За прошедшую неделю прибыли более 1700 человек. Наибольший рост – в столице страны.

Напомним, мы писали, что в ряде стран Европы растет количество украинских беженцев. Украинцы продолжают массово ехать в Чехию, Германию и Нидерланды.

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