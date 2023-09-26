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Изменения в законе. Украинцы в Японии получат право на долгосрочное проживание

Япония, Токио, Вторник 26 сентября 2023 13:15
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Изменения в законе. Украинцы в Японии получат право на долгосрочное проживание Фото: Украинские беженцы в Японии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Японии получат право на долгосрочное проживание в стране с рабочей визой. Такие изменения в закон об иммиграции вступят в силу с 1 декабря.

О новых правилах рассказали в миграционной службе Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на kyodonews.net.

Украинцы, бежавшие от войны в Украине, с 1 декабря 2023 года будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой. Новую систему разработали, чтобы разрешить проживание людям из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.

Япония является участником конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны предоставлять защиту тем, кто не желает вернуться в свою страну происхождения из-за обоснованных опасений подвернуться преследованиям по признакам расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим взглядам.

Эвакуированные из Украины люди и другие перемещенные лица не отвечают этим критериям.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в Японии находился 2091 год эвакуированный украинец. Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось по усмотрению министра юстиции. Сейчас в Японии по годовой визе "для определенной деятельности" проживает 1931 бежавший от войны в Украине.

Напомним, мы писали, какие страны Европы украинцы больше всего выбирают для убежища.

Также мы сообщали, что украинские беженцы в Швеции просят сменить важное правило.

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