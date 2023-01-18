От государства и фондов. Какие выплаты могут получить украинцы в Польше
Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, могут получать разные выплаты от правительства и международных фондов.
Какая финансовая помощь предусмотрена в январе 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Единовременное пособие 300 злотых
На эту выплату могут рассчитывать украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля. Это единовременная помощь на первые нужды беженцев. Для получения есть условия:
- Иметь доказательства пересечения границы после 24 февраля 2022 года (отметка Пограничной службы – штамп о въезде в паспорте или другом документе.
- Оформление идентификационного номера PESEL.
- Открытый счет в польском банке.
Для получения помощи необходимо посетить ближайший муниципалитет (Urząd) и заполнить анкету. Анкета выдается на месте в ужонде. После этого средства придут на карту – иногда это может занять месяц.
Фото: Регистрация украинцев в Польше (gettyimages.com)
Расходование этих средств не контролируются – за них можно приобрести одежду или еду, или билеты на поезд.
Выплаты на детей "Семья 500+"
Это одна из самых популярных выплат в Польше. Ее могут получить граждане Украины на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Для этого есть условия:
- находиться в Польше легально, например, по временной защите;
- иметь на попечении ребенка до 18, который имеет гражданство Украины и прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года;
- иметь на попечении ребенка, которого родила в Польше гражданка Украины, находящаяся в стране на законных основаниях.
Денежное пособие 500 злотых ежемесячно (более 4000 гривен) выплачивается в течение пребывания ребенка на территории Польши.
В 2023 году Управление социального страхования (ZUS) будет контролировать с помощью данных Пограничной службы Польши выезд получателей этой помощи. Если получатель будет отсутствовать в стране более 30 дней, пособие аннулируется. Так что перед выездом нужно сообщать в ZUS, иначе придется возвращать переплату.
Фото: Оформление помощи в ZUS (gettyimages.com)
Льготы для многодетных родителей Karta Dużej Rodziny
С помощью этой программы можно получать скидки в магазинах, на ж/д билеты и в заведениях питания. Иностранцы также вправе рассчитывать на эту помощь. Для этого нужно иметь подтверждение легального пребывания в Польше.
Карту большой семьи могут получить:
- отец или мать – 50% скидки;
- мачеха или отчим – 50% скидки;
- ребенок – 75% скидки.
Чтобы получить карту, доход семьи не имеет значения. Документы подают к местным властям или онлайн по ссылке.
К заявке необходимо добавить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, карта побыту);
- свидетельства о рождении детей;
- подтверждение, что родители не лишены родительских прав.
Родители будут получать карты без ограничения по времени. Дети – до 18 лет с возможностью продлить до 25 на время обучения. Для детей с инвалидностью карта выдается навсегда.
Фото: Помощь украинцам в Кракове (gettyimages.com)
Выплаты "400 Plus" на детей в яслях
Программа "400 Plus" помогает родителям, чьи дети находятся в яслях. Максимальный размер выплаты – 400 злотых в месяц. Помощь покрывает все расходы в яслях, кроме питания. Если ясли стоят меньше, сумма выплаты будет равна фактическим затратам.
Эта программа стартовала 1 апреля 2022 года. Воспользоваться помощью могут как поляки, так и находящиеся в Польше украинцы. Подать заявку в ZUS могут:
- граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022;
- гражданки Украины, которые пересекли границу с Польшей после 23 февраля 2022 и родили в Польше ребенка;
- если родитель проживал в Польше до 24 февраля, но ребенок прибыл в страну уже после начала войны;
- граждане других стран, которые по решению польского суда заботятся о украинском ребенке, прибывшем в Польшу после 24 февраля 2022 года.
С помощью этих средств можно покрыть расходы на ясли, детский клуб, заведение, где работает дневной опекун и на оплату дневного опекуна, который является частным предпринимателем.
Программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)
Эта программа рассчитана на детей от 1 до 3 лет. Она стартовала 1 января 2022 года. В 2023 году она также продлится, и украинские беженцы могут подать заявку.
На помощь могут рассчитывать следующие категории:
- иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Польше;
- иностранцы с временным разрешением на пребывание (карта побыту);
- украинцы, имеющие статус UKR.
Выплаты составляют от 500 до 1000 злотых в месяц. Но нельзя одновременно использовать и программу 400 Plus.
Подать заявку можно на:
К заявке необходимо добавить следующие документы:
- решение польского суда о подтверждении попечительства;
- или подтверждение временного попечительства;
- номер PESEL родителя и ребенка, на который оформляется помощь;
- номер польского банковского счёта.
В заявке следует указать польский номер телефона и адрес электронной почты. Заявку можно подать с первого числа месяца, в котором ребенку исполняется 9 месяцев.
Фото: Поддержка украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)
Помощь от международных организаций в Польше
С начала войны многие международные организации оказывали финансовую помощь украинским беженцам, но со временем их средства иссякли. Но есть фонды, которые планируют в дальнейшем помогать украинцам деньгами в 2023 году.
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Выплаты от Международной организации по миграции
Получить помощь от МОМ могут украинцы, проживающие в Подкарпатском, Малопольском, Свентокшиском и Шленском воеводствах. Новая регистрация в помощь должна начаться в конце января-начале февраля 2023 года.
Регистрация производится по предварительной записи по телефону или по электронной почте:
- Краков: +48886977553 , krakow@fundacjaq.pl;
- Катовице: +48692823960 , katowice@fundacjaq.pl;
- Новая Демба: +48886977529 , nowadeba@fundacjaq.pl;
- Жешув: +48886977526 , rzeszow@fundacjaq.pl.
Помощь рассчитана на уязвимые категории: это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, матери с одним ребенком и более (до 5 человек).
В настоящее время на эту помощь зарегистрировались около 4 тысяч семей. Выплаты можно ожидать в течение 3-3,5 месяцев. Помощь от МОМ рассчитана на людей, которые еще не получали выплат ни от одной организации, таких как ООН, IRC.
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Выплаты от УВКБ ООН
Прием новых заявок эта организация завершила в сентябре 2022 года, но до декабря продолжались собеседования. В ближайшее время средства начнут поступать.
Организация решила продолжить помощь и в 2023 году, поэтому в ближайшее время может начаться новая регистрация.
Помощь от ООН смогут получить:
- люди, которые пересекли границу Польши с 24 февраля 2022 года и проживали в Украине на момент начала полномасштабного вторжения;
- те, кто еще не получал финансовую помощь от других организаций;
- лица, нуждающиеся в особой защите (люди с инвалидностью, лица с ограниченными возможностями, беременные женщины, пожилые люди, лица с серьезными заболеваниями);
- беженцы с экономической уязвимостью (без постоянной работы, без пособия по безработице, не имеющие постоянного источника дохода);
Даже если беженцев пригласят на собеседование, это не гарантирует, что помощь будет назначена.
Напомним, мы писали, в каких случаях украинцев просят возвращать выплаты в Польше.