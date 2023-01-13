Украинцев просят возвращать выплаты в Польше: в каких случаях

Украинцы, выехавшие из Польши, начали получать письма о возврате выплат. Речь идет о помощи, которую выплачивал ZUS.

Почему так происходит и как вернуть средства из Украины, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Telegram-канал юриста Виктории Коретник.

О каких выплатах идет речь и почему их нужно возвращать

Через Управление социального страхования (ZUS) украинские беженцы оформляют ежемесячное пособие на детей до 18 лет – 500 злотых (программа "500+"). При выезде в Украину эти выплаты должны быть прекращены, а для этого украинцы должны сообщить в ZUS. Впрочем, в 2023 году начнет действовать система уведомления о выезде через базу Пограничной службы Польши.

Виктории Коретник приходят письма от беженцев, уехавших из Польши еще летом. Перед этим они написали заявление в ZUS (Управление социального страхования), закрыли банковский счет и вернули карту. Но, несмотря на это, еще одна выплата была начислена.

"А в январе пришло письмо с требованием возврата средств, к которым у меня нет доступа и о наличии которых не знала", – пишет украинка.

Фото: При выезде из Польши нужно отменить выплаты от ZUS (facebook.com/Centrumis)

Виктория Коретник объясняет: выплата могла прийти за тот месяц, пока беженцы еще были в Польше.

"Однако, если за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин Украины уехал из Польши, ему была выплачена помощь 500+ или другие социальные выплаты, она считается такой, на которую он не имел права, и эти средства нужно вернуть", – отмечает специалист.

Как вернуть выплаты в ZUS

Выплаченные средства следует вернуть в Учреждение социального страхования на банковский счет: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета следует добавить PL (т.е. PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Дополнительно в данных платежа следует указать код BIC (SWIFT): BPKOPLPW

В назначении платежа следует указать имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

Фото: Связаться с ZUS можно по электронной почте (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)

"Если нет доступа к счету/кабинету, обязательно свяжитесь с ZUS и узнайте о возврате средств: напишите на электронную почту ua@zus.pl", - советует Виктория Коретник.

Также можно позвонить по горячей линии ZUS по тел.+48 22 444 02 55 с понедельника по пятницу (8:00-18:00) или написать на сайте ZUS.

Напомним, мы писали, что в Польше ужесточаются правила для украинцев.