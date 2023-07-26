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Международные билеты "УЗ" можно будет купить только онлайн: список направлений

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Среда 26 июля 2023 15:30
Международные билеты "УЗ" можно будет купить только онлайн: список направлений Фото: Поезд "Укрзализныци" в Польшу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

С 26 июля "Укрзализныця" продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это один из шагов по борьбе с перекупщиками.

В то же время вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно будет только претенциозным порядком через кассы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Билеты на какие поезда нужно покупать через сайт или приложение

Продажа билетов на международные рейсы "Укрзализныци" будет проходить так:

  • поезда 23/24 и 19/20 Киев-Хелм – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
  • поезд 93/94 Харьков-Хелм – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претенциозном порядке через кассы;
  • поезда 53/54 и 89/90 Киев-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
  • поезд 36/35 Одесса-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претенциозном порядке через кассы;
  • поезд 32/31 Запорожье-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претенциозном порядке через кассы;
  • поезд 73/74 Харьков-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претенциозном порядке через кассы;
  • поезд №67/68 Киев-Варшава – продажа только по мобильному приложению Укрзализныци, возврат претенциозный через кассы;
  • "Интерсити+" №705/706, 715/716 Киев-Перемышль – продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;
  • поезд №351К/351Л Киев-Кишинев – продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.

Через кассы приобрести и вернуть билеты можно будет на следующие поезда:

  • №749/149 Киев-Вена;
  • №140/149 Чоп-Вена;
  • №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;
  • №31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Отмечается, что интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран еще продолжается.

Международные билеты &quot;УЗ&quot; можно будет купить только онлайн: список направленийФото: Поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Когда можно приобрести билеты на международные рейсы

Продажа билетов на все международные рейсы "Укрзализныци" отрывается за 20 дней.

Продажи на наиболее востребованный поезд №67/68 Киев-Варшава будут начинаться ежедневно в 09:00, по всем другим направлениям – ежедневно в 08:00.

Также билеты будут появляться в открытом доступе после возвращения другими пассажирами:

  • места, возвращенные пассажирами более чем за сутки до отправления поезда, будут возвращаться в продажу в 10:00 за 2 дня до отправки;
  • места, сданные пассажирами во время отправления поезда, возвращаются в открытый доступ в течение 30 минут с момента возвращения билета.

Напомним, мы писали, ждут ли поезда "УЗ" пассажиров, которые опаздывают в Польше.

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