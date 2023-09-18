Без кассы и очередей. Билеты на еще один международный поезд можно купить онлайн

"Укрзализныця" запустила продажу билетов в Словакию онлайн. Забронировать место в поезде Мукачево-Кошице можно через сайт или мобильное приложение перевозчика.

Как добраться по железной дороге в Братиславу и Прагу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "УЗ".

Для того чтобы купить билеты на поезд Мукачево-Кошице, теперь не обязательно обращаться в международную кассу "Укрзализныци". Достаточно открыть сайт booking.uz.gov.ua или мобильное приложение, заполнить данные и получить электронный билет. Стоимость та же – 412 грн в вагоне 2 класса.

Ежедневно в Словакию отправляются два поезда из Мукачево (платформа "Западная"):

№961 Мукачево-Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на станцию Кошице в 18:17;

№963 Мукачево-Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на станцию Кошице в 21:33.

Далее пассажиры могут отправиться в столицу Словакии Братиславу или в Чехию – Прагу. На станции Кошице можно пересесть на следующие поезда:

в Братиславу – на ночной поезд R 614 "Zemplin", который отправляется ежедневно из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33.

в Прагу – на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

В обратном направлении поезда курсируют по следующему расписанию:

№960 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибытие в Мукачево в 14:00.

№962 Кошице-Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53.

Доехать до станции Кошице можно следующими поездами:

из Братиславы – дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из столицы Словакии в 06:22 и прибывает в Кошице в 11:04. Ближайший поезд в Мукачево (№962) отправляется в 11:46;

из Праги – ночным поездом EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно в 22:13 и прибывает в Кошице в 08:33. Ближайший поезд в Мукачево (№960) отправляется в 08:46.

Пассажирам напоминают, что посадка на поезда до Кошице на станции Мукачево происходит с отдельной платформы слева от вокзала. До нее нужно пройти 10 минут пешком. Станционные работники подскажут, куда идти.

Напомним, мы писали, когда запустят новый поезд в столицу Польши из Украины.

Также мы рассказывали, что международные билеты можно будет купить только онлайн.

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