Транспорт, жилье и продукты. Сколько денег нужно на жизнь в Германии в 2023 году

Фото: Сколько тратят на жизнь в Германии (коллаж РБК-Украина)

Цены в последнее время растут по всей Европе. Германия – не исключение. Больше всего подорожали энергоносители и продукты. Однако и сейчас Германия достаточно доступна страна для проживания, особенно по сравнению с некоторыми другими странами ЕС.

Стоимость жизни в каждом регионе может быть разной и зависит от количества членов семьи и от ваших потребностей. TRAVEL РБК-Украина рассказывает о базовых расходах в Германии в 2023 году.

Какая стоимость аренды жилья в Германии: цены по городам

Больше всего расходов стране идет на аренду жилья. Раньше мы уже писали, сколько стоит арендовать квартиру в Германии.

По данным Numbeo, в целом по стране усредненные цены могут быть следующие:

Мюнхен: от 1023 евро в отдаленном районе до 1366 евро в центре города;

от 1023 евро в отдаленном районе до 1366 евро в центре города; Берлин: от 907 до 1331 евро;

от 907 до 1331 евро; Штутгарт: от 787 до 1278 евро;

от 787 до 1278 евро; Франкфурт: от 878 до 1143 евро;

от 878 до 1143 евро; Гамбург: от 803 до 1056 евро;

от 803 до 1056 евро; Кельн: от 678 до 906 евро.

Фото: Сколько стоит аренда жилья в Германии (инфографика РБК-Украина)

Сколько отчисляют из зарплаты на медстрахование

Медицинское страхование и социальные взносы обязательны для штатных работников в Германии и автоматически взимаются с вашей зарплаты, пишет сайт Welcome-hub-germany.com.

Взносы на медицинское страхование и соцстрахование занимают значительную часть зарплат работников (около 20%):

медицинское страхование ( Krankenversicherung ) – 7,3% от зарплаты;

) – 7,3% от зарплаты; пенсионное страхование ( Rentenversicherung ) – 9,35% от зарплаты;

) – 9,35% от зарплаты; страхование долгосрочного ухода ( Pflegeversicherung) – 1,525% вашей зарплаты;

– 1,525% вашей зарплаты; страхование на случай безработицы (Arbeitslosenversicherung) – 1,2% от вашей зарплаты.

За эти вычеты вы получаете широкие социальные услуги. В случае болезни можно рассчитывать на медицинскую помощь, на выплаты по безработице – в случае утраты работы.

Если вы работаете на себя или вы фрилансер, вам нужно оформить только медицинское страхование (Krankenversicherung). Если вам около 30 лет, у вас нет тяжелых хронических болезней и вы работаете самостоятельно, полис медицинского страхования в Германии обойдется вам примерно в 400 евро в месяц. Такой же полис для самозанятого 60-летнего, вероятно, будет стоить около 800 евро в месяц.

Также в Германии есть налог на прибыль. Чем больше вы зарабатываете, тем выше налог платите. В общей сложности часто 1/3 зарплаты идет на разные социальные взносы.

Сколько стоит транспорт в Германии

Германия известна качественным транспортом, разветвленной системой железных дорог и автобусных сообщений. В Германии есть высококачественные железные дороги, автобусы и трамваи, в больших городах работает метро.

Фото: Германия известна разветвленной и удобной системой транспорта (unsplash.com)

Общественный транспорт в Германии в целом не очень дорогой. По данным Numbeo, средняя стоимость одного билета на местный транспорт сейчас составляет 2,80 евро, тогда как проездной билет на один месяц, позволяющий неограниченный местный транспорт, обойдется вам в среднем всего в 70 евро.

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Такси в Германии, как и в большинстве стран ЕС, дорогостоящее. Цены начинаются от 3,50 евро за посадку в авто, за каждый километр вы заплатите около 2 евро. Такси всегда оснащены счетчиками, что позволяет следить за ценой поездки. Будьте готовы к тому, что даже за короткую поездку с вас могут взять 50-80 евро.

К слову, этим летом в Германии действует проездной на поезда, позволяющий путешествовать практически по всей стране за 49 евро в месяц.

Хороший вариант для передвижения в городах, особенно небольших – велосипед. Большинство городов и городков хорошо спроектированы для велосипедистов и имеют всю необходимую инфраструктуру, чтобы ездить на велосипедах было комфортно. На сайтах объявлений б/у велосипеды продаются недорого и стоят от 50 до 250 евро.

Сколько стоят продукты в супермаркетах

По сравнению с Францией и некоторыми другими странами, в Германии цены на продукты не очень высокие. В стране производят много собственных товаров: от молока до картофеля и свинины.

По данным Numbeo, усредненные цены в супермаркетах страны в 2023 году примерно такие:

1 литр молока: 1,01 евро;

1 кг картофеля: 1,59 евро;

буханка хлеба: 1,73 евро;

1 кг риса: 2,02 евро;

десяток яиц: 2,66 евро;

1 кг яблок: 2,49 евро;

1 кг бананов: 1,65 евро;

1 кг куриного филе: 7,83 евро;

1 кг творога от локального производителя: 11,72 евро;

0,5л местного пива: всего 0,65 евро!

Обратите внимание. Это средние цены по стране, и они могут отличаться в разных магазинах, супермаркетах, рынках. Также продукты могут быть дороже в центре города, а в окрестностях – дешевле.

В целом, один человек, не покупая разных деликатесов и экзотических продуктов, тратит на продукты в Германии 200-300 евро в месяц.

Сколько стоит пообедать в ресторане

Хотя в Германии цены в супермаркетах низкие, среди местных принято часто выходить с друзьями на обеды или ужины в разные заведения. Или по крайней мере на кофе или бутылку пива. Расходы на еду вне дома могут составлять существенную часть затрат. Конечно, в зависимости от ваших потребностей.

Фото: В Германии – множество заведений питания на любой вкус (unsplash.com)

Вот некоторые примеры средних цен в заведениях страны:

12 евро за основное блюдо и напиток в бюджетном заведении;

25 евро за обед из 3 блюд в ресторане средней ценовой категории.

4 евро за 0,5л немецкого пива;

2,50 евро за безалкогольный напиток;

10 евро за коктейль;

2,75 евро за капучино.

Кстати, популярный формат питания в Германии – заведения с фиксированной ценой и неограниченным количеством порций блюд. Например, зайдя днем в одно из заведений Берлина и заплатив около 10-15 евро, можно есть безлимитно. В то же время за напитки нужно платить отдельно.

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Какие средние зарплаты в больших городах

В среднем в Германии ежемесячные расходы на разные цели могут составить от 1200 до 3000 евро в месяц. Давайте посмотрим как это соотносится со средними зарплатами в стране.

Средние зарплаты в крупных городах Германии (2023 год):

Берлин – 3168 евро в месяц;

в месяц; Мюнхен – 3780 евро в месяц;

в месяц; Франкфурт – 3773 евро в месяц;

в месяц; Гамбург – 3475 евро в месяц;

в месяц; Кельн – 3501 евро в месяц;

в месяц; Штутгарт – 3754 евро в месяц.

Более подробно узнать о том, сколько можно зарабатывать в разных землях и городах Германии, можно почитать правительственный сайт gehalt.de.

Фото: Средние зарплаты в крупных городах Германии по состоянию на 2023 год (инфографика РБК-Украина)

Достаточно ли таких зарплат для комфортного проживания в Германии, часто зависит от обстоятельств и ваших личных приоритетов.

К примеру, если вы живете в однокомнатной квартире на окраине Гамбурга и не имеете особых затрат на авто и обучение детей в университете, вероятно, после уплаты всех взносов вы можете отложить определенную сумму на сбережения.

Однако если вы живете в квартире в центре Мюнхена, у вас есть автомобиль, часто обедаете в ресторанах и есть у детей, то средняя зарплата в 3 780 евро вряд ли покроет все ваши расходы.

Как сэкономить, проживая в Германии

Выбирайте дешевле жилье

Подумайте о проживании в менее центральных районах, где квартиры намного дешевле – часто квартиры в пригороде стоят вдвое дешевле. Транспортное сообщение обычно работает хорошо, и вы легко доберетесь до места работы. Можно также снять квартиру с соседями и делить оплату.

Используйте общественный транспорт или велосипед вместо авто

Общественным транспортом в Германии пользоваться дешевле, чем авто. Особенно если приобретаете месячные или годовые проездные. К примеру, безлимитный месячный проездной проезд в Берлине может стоить 63,42 евро в месяц. Цены будут еще ниже, если вы заплатите за год вперед.

Идите в дисконтные супермаркеты

Если ходить за покупками в Netto, Lidl или Aldi, вы можете экономить по несколько евро на одной единице товара. А ось в таких магазинах как EDEKA, Kaufland или Alnatura цены выше. Не будет лишним просматривать нижнюю полку: в немецких супермаркетах принято класть туда более дешевые товары.

Фото: Можно ходить в более экономные сети магазинов или на рынки (unsplash.com)

Экономьте воду и электроэнергию

Уже многие слышали, что в Германии привыкли не тратить много воды и электричества впустую. Это и правда помогает избежать лишних затрат. Поэтому стоит выключать лишние приборы, которыми не пользуетесь.

Интересно также, что в Германии можно ежегодно менять поставщика электроэнергии и получать скидки и бонусы для новых клиентов. Это может быть еще одним способом сэкономить около 150 евро в год.

В целом общие расходы на жизнь в Германии могут составлять от 1200 до 3000 евро в месяц с человека. Многое зависит от того, какие вы нуждаетесь и сколько денег при этом зарабатываете.

Напомним, несколько стран ЕС запустили новые абонементы на общественный транспорт. Они позволяют пользоваться почти всеми автобусными и железнодорожными маршрутами без необходимости покупать отдельные билеты.

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