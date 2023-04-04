В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проездной
Единый проездной за 49 евро в Германии доступен в продаже с 3 апреля. Действовать билет Deutschlandticket начнет с 1 мая.
Как приобрести проездной и где им можно пользоваться, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Что нужно знать о новом проездном
В министерстве транспорта еще обсуждают, как будет выглядеть электронный билет: только в цифровом формате или также в виде пластиковой карточки. Известно, что тариф начнет действовать с 1 мая. Пока открыта предварителная продажа проездных.
Что известно на сегодня о новом Deutschlandticket:
- можно приобрести как абонемент и отменить в любое время в течение месяца;
- билет именной и не может передаваться другим лицам;
- действует в течение календарного месяца на любое количество поездок на местном общественном транспорте по всей стране;
- на сайте немецкой железной дороги Bahn.de можно оставить свой e-mail в качестве заявки на получение информации;
- ожидаемая дата старта — май 2023 года.
Билеты сначала будут доступны онлайн, позже их можно будет купить и офлайн. Билеты будут доступны во всех туристических центрах DB, на онлайн-платформах: Bvg.de, bahn.de, deutschlandticket.de или в других приложениях местных транспортных компаний.
Пользователей обычной подписки на месяц могут автоматически перевести на новый тариф.
Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)
Каким транспортом и куда можно будет ездить с билетом за 49 евро
С новым проездным за 49 евро можно ездить таким транспортом в Германии:
- рейсовые автобусы;
- трамваи;
- метро;
- S-Bahn;
- паромы (Гамбург, Берлин);
- региональные поезда 2-го класса;
- региональные экспрессы 2-го класса.
С Deutschlandticket можно путешествоватьза границу. Билет действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Например, билет действует на железнодорожных станциях:
- в Австрии: Зальцбург и Куфштайн;
- в Швейцарии: Шаффхаузен и Базель;
- во Франции: Лаутербург и Висембург;
- в Нидерландах: Энсхеде или Венло;
- в Польше: Свиноуйсьце;
- маршруты DB Regio в Ausserfern.
Билет стоимостью 49 евро не действует на поезда ICE, IC, EC или ECE Deutsche Bahn, туристических поездах.
Планируется, что проект будут реализовывать в течении 2 лет. Но стоимость билета может увеличиться.
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