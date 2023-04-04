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В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проездной

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 16:19
В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проездной Фото: Проездной за 49 евро в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Единый проездной за 49 евро в Германии доступен в продаже с 3 апреля. Действовать билет Deutschlandticket начнет с 1 мая.

Как приобрести проездной и где им можно пользоваться, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Что нужно знать о новом проездном

В министерстве транспорта еще обсуждают, как будет выглядеть электронный билет: только в цифровом формате или также в виде пластиковой карточки. Известно, что тариф начнет действовать с 1 мая. Пока открыта предварителная продажа проездных.

Что известно на сегодня о новом Deutschlandticket:

  • можно приобрести как абонемент и отменить в любое время в течение месяца;
  • билет именной и не может передаваться другим лицам;
  • действует в течение календарного месяца на любое количество поездок на местном общественном транспорте по всей стране;
  • на сайте немецкой железной дороги Bahn.de можно оставить свой e-mail в качестве заявки на получение информации;
  • ожидаемая дата старта — май 2023 года.

Билеты сначала будут доступны онлайн, позже их можно будет купить и офлайн. Билеты будут доступны во всех туристических центрах DB, на онлайн-платформах: Bvg.de, bahn.de, deutschlandticket.de или в других приложениях местных транспортных компаний.

Пользователей обычной подписки на месяц могут автоматически перевести на новый тариф.

В Германии запустили билет за 49 евро: как приобрести проезднойФото: Поезда в Германии (pixabay.com)

Каким транспортом и куда можно будет ездить с билетом за 49 евро

С новым проездным за 49 евро можно ездить таким транспортом в Германии:

  • рейсовые автобусы;
  • трамваи;
  • метро;
  • S-Bahn;
  • паромы (Гамбург, Берлин);
  • региональные поезда 2-го класса;
  • региональные экспрессы 2-го класса.

С Deutschlandticket можно путешествоватьза границу. Билет действует для трансграничных поездок, если они включены в немецкий тариф. Например, билет действует на железнодорожных станциях:

  • в Австрии: Зальцбург и Куфштайн;
  • в Швейцарии: Шаффхаузен и Базель;
  • во Франции: Лаутербург и Висембург;
  • в Нидерландах: Энсхеде или Венло;
  • в Польше: Свиноуйсьце;
  • маршруты DB Regio в Ausserfern.

Билет стоимостью 49 евро не действует на поезда ICE, IC, EC или ECE Deutsche Bahn, туристических поездах.

Планируется, что проект будут реализовывать в течении 2 лет. Но стоимость билета может увеличиться.

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