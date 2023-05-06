За 49 евро по всей стране. Как купить бюджетные проездные в Германии и Венгрии

Две страны ЕС запустили новые абонементы общественного транспорта. Они позволяют пользоваться почти всеми автобусными и железнодорожными маршрутами без необходимости покупать отдельные билеты.

Германия ввела новый билет в общественном транспорте стоимостью 49 евро: он действует в поездах, автобусах и метрополитене по всей стране, писало РБК-Украина накануне. Министр транспорта страны Фолькер Виссинг назвал это "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии".

По состоянию на начало мая уже более 3 миллионов человек приобрели новый билет в Германии. Спрос был таким высоким, что сайт государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn "упал": тысячи людей пытались купить билеты одновременно. Венгрия также ввела два типа новых билетов, позволяющих неограниченное количество путешествий по стране.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, как работают эти билеты в Германии и Венгрии и куда можно путешествовать, приобретя проездные.

Как работает проездной билет в Германии

Deutschlandticket или "билет Германии" предлагает неограниченный проезд почти всем общественным транспортом страны по установленной цене. Проездной действителен в течение месяца.

Опираясь на популярную схему билетов по 9 евро, ранее действовавшую в стране в течение трех месяцев прошлым летом, она включает проезд в городских автобусах, метро и трамваях в муниципалитетах Германии.

Проездной билет также действителен для транспорта на короткие и средние расстояния, включая поезда. Но им нельзя пользоваться в поездах дальнего сообщения DB Fernverkehr AG (включая RE) и в поездах компаний FlixTrain (IC, EC, ICE).

Фото: Новый проездной в Германии за 49 евро (Getty Images)

Билет без ограничений для поездок по Германии обойдется в 49 евро в месяц. Его можно приобрести непосредственно в кассах немецкой железной дороги Deutsche Bahn или у местных или региональных транспортных поставщиков. Вы можете оформить его онлайн.

Билет преимущественно цифровой, а бумажные проездные принимаются только к концу 2023 года. Путешественники могут предъявить билеты на телефоне.

Как работает новый проездной в Венгрии: цены и условия

В Венгрии теперь доступны два новых типа проездных карт. Национальная проездная карта позволяет пользоваться всеми автобусными и железнодорожными линиями в Венгрии железнодорожных компаний MÁV-START, MÁV-HÉV и GYSEV, а также услугами автобусного перевозчика Volánbusz.

Но чтобы сесть на поезд в Будапеште, нужно будет купить дополнительный билет или специальный проездной. Однако можно воспользоваться этими проездными на прибывающих в Будапешт междугородних поездах и автобусах.

Фото: Поезд на вокзале в Будапеште (wikipedia.org)

Венгрия также ввела уездные проездные карты, позволяющие пользоваться автобусными и железнодорожными услугами в одном из 19 уездов страны. Национальная проездная карта стоит около 49 евро на 30 дней, как в Германии. А студенты получают скидку в 90 процентов. Загородная проездная карта стоит чуть дешевле – около 25 евро. Там также доступна 90% скидка для студентов.

Проездные по полной цене могут приобрести и иностранцы. Льготы на них тоже распространяются. Скидка в 90% доступна, если у иностранцев есть действительный студенческий билет.

Два вида билетов можно приобрести более чем в 1100 точках продаж по всей стране, включая кассы MÁV-START, торговые автоматы и приложение MÁV, в кассах Volánbusz, в автобусах и в кассах GYSEV.

По ссылке доступна карта, где можно купить проездные билеты в Венгрии.

Ранее сообщалось, где в Германии не действует билет за 49 евро.

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