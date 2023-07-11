От 900 евро. Сколько стоит арендовать жилье в крупнейших городах Германии

Аренда жилья в Германии, как и в других странах Европы, составляет значительную часть расходов. В Германии сейчас живет чуть ли не больше всего беженцев из Украины, если сравнивать с другими странами Европы. Порой им удается получить бесплатное жилье, но так бывает не всегда.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько стоит арендовать жилье в Германии, где искать квартиры и что нужно при этом учитывать.

Аренда квартиры в Германии: цены в крупных городах

Исторически сложилось так, что аренда квартир в Германии гораздо популярнее, чем покупка. За последние 30 лет 57% всех домохозяйств в стране были именно в аренде. А в около 43% жили хозяева, которые это жилье когда-то купили.

По последним данным сервиса Numbeo, средние цены за аренду квартиры в крупных городах Германии таковы:

854 евро за 1-комнатную квартиру в центре города;

627 евро за 1-комнатную квартиру за пределами центра;

450 евро за комнату в общей квартире.

Обратите внимание. Стоимость аренды может сильно отличаться. Вышеприведенные средние показатели касаются всей Германии, но стоимость может меняться в каждом индивидуальном случае.

На графике ниже – средние цены за аренду 1-комнатной квартиры в шести крупнейших городах Германии:

Мюнхен : от 1023 евро в отдаленном районе до 1366 евро в центре города;

: от 1023 евро в отдаленном районе до 1366 евро в центре города; Берлин : от 907 до 1331 евро;

: от 907 до 1331 евро; Штутгарт : от 787 до 1278 евро;

: от 787 до 1278 евро; Франкфурт: от 878 до 1143 евро;

от 878 до 1143 евро; Гамбург: от 803 до 1056 евро;

от 803 до 1056 евро; Кельн: от 678 до 906 евро.

Фото: Средние цены за аренду 1-комнатной квартиры в шести крупнейших городах Германии (инфографика РБК-Украина)

Коммуналка и налог на радио. Какие дополнительные расходы вас ждут

Дополнительно к стоимости аренды вам также нужно будет платить за коммунальные услуги (вывоз мусора, электроэнергию, отопление и воду). В квартире площадью 85 квадратных метров это будет стоить в среднем 246 евро в месяц. Интересно, что в разных регионах Германии стоимость коммунальных услуг если и отличается, то минимально.

Арендаторы в Германии всегда обязывают заключить контракт, который обойдется вам в среднем 35 евро в месяц.

Налог на телевидение и радио (Rundfunkbeitrag). В Германии каждое домохозяйство должно платить плату за финансирование общественного вещания. Размер оплаты составляет 18,36 евро в месяц.

Плата взимается независимо от того, смотрите ли вы немецкое телевидение, слушаете немецкое радио или нет. Поскольку плата взимается с одного домохозяйства, плата может быть распределена между арендаторами, если вы проживаете в общей квартире.

Депозит за квартиру. При аренде квартиры в Германии вам необходимо будет внести залог. Арендодатель использует депозит для покрытия любого возможного ущерба, нанесенного имуществу во время проживания.

Фото: Коммунальные платежи и налог на телевидение и радио уплачивается отдельно от аренды (скриншот с сайта airbnb.com)

Если на момент выезда не было повреждений, вы получите ваш залог – его пришлют вам на карту/банковский счет. Залог за квартиру обычно равен 1-3 месяцам аренды. Если ваша месячная аренда составляет 1000 евро, то депозит, вероятно, составит от 1000 до 3000 евро.

Обратите внимание. Обычно эти депозиты возвращаются клиенту позже, а не сразу после выезда из квартиры. Поэтому, если у вас нет дополнительных средств на период после переезда, лучше отложить их заранее. Но залог вам должны вернуть не позднее 3-6 месяцев после прекращения срока аренды.

Почему квартиры в Германии сдают без мебели

Если вы арендуете квартиру на несколько дней, там обычно будет вся необходимая мебель. Но при долгосрочной аренде в Германии принято сдавать жилье без мебели. Ни кухни, ни техники, ни кровати, ничего – часто это откровенно удивляет украинцев, привыкших арендовать дома полностью укомплектованное жилье. Ванная обычно есть, но может быть ограничена простым душем.

К слову, из-за активных переездов людей из других стран в Германии в последнее время активно развивается рынок аренды квартир с мебелью.

Совет. В Германии развит рынок подержанных вещей. Можно мониторить объявления в местных сообществах, и там можно часто купить диван, кровать или другую мебель значительно дешевле, чем в магазине.

Фото: При долгосрочной аренде жилья в Германии большинство квартир сдают без мебели (скриншот с сайта airbnb.com)

Также, переезжая в квартиру в Германии, часто можно приобрести мебель (включая кухню) у предыдущего арендатора, выезжающего из этого жилья. Это может быть гораздо более практичным вариантом, чем искать мебель по магазинам товаров для дома.

Но почему большинство квартир в Германии сдают без мебели? Дело в том, что большинство квартир в стране арендуют очень долго, иногда десятки лет и даже больше. И те, кто в них живет, привыкли устраивать быт так, будто это их собственное жилье, хотя оно и временное.

На сайте Quora один из пользователей объясняет это так:

"Многие люди живут в арендованной квартире, как в своей, много десятилетий, а часто и всю жизнь. Права арендаторов гарантируют, что их практически невозможно оттуда выгнать, если они добросовестно платят арендную плату и соблюдают все правила.

В конце концов, люди относятся к жилью как к своей собственности. Покупают кухни, кровати и диваны, которые затем используют длительное время. Часто они инвестируют в кухню больше, чем обычный арендодатель готов инвестировать в аренду. А арендная плата намного дешевле, чем в большинстве частей мира".

Где искать жилье в Германии: список сайтов

Ища аренду квартиры, обратите внимание на то, кто ее предлагает – сам собственник или риелтор-посредник.

Фото: Арендуя жилье в Германии, нужно иметь дополнительные деньги на депозит (скриншот с сайта airbnb.com)

Цена в таких случаях может отличаться. Жилье предлагать могут разные люди: арендодатель (Vermieter), предыдущий арендатор (Vormieter), менеджер по недвижимости (Hausverwaltung), агент по недвижимости (Makler), арендатор (Mieter), ищущий субаренду (Untervermieter) или партнер по квартире (WG- Bewohner). Обращайте внимание на то, с кем вы имеете дело.

ImmobilienScout24 – самая большая платформа для поиска квартир в Германии. Есть две версии: платная и бесплатная; eBay Kleinanzeigen – немецкая версия таких сайтов как Craigslist или Gumtree. Здесь нет риэлторов, только частные лица; Immowelt.de – вторая по величине платформа по поиску жилья в Германии. Есть частные предложения и квартиры от агентств. Сайт бесплатный для арендаторов; Wohnungsboerse.net – здесь вы также можете ознакомиться с полной информацией о предложении, а также связаться с арендодателем; WG-Gesucht – еще один сайт для поиска квартиры в аренду, самый большой ресурс для поиска общего жилья на рынке Германии. Многие предложения – только для временного проживания.

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