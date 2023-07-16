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Каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработать

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Воскресенье 16 июля 2023 08:35
Каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработать Фото: Работа на автопредприятии в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Германии не хватает квалифицированных электриков, механиков, инженеров, айти-специалистов и есть много вакансий во многих других отраслях. Несмотря на то, что работу в Германии считают престижной и активно переезжают в эту страну из других государств, работников все равно мало.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на отчет Wage Centre.

В Германию в поисках работы переезжают со всего мира

Стабильность и разнообразие немецкой экономики создает очень благоприятные условия для развития местного рынка труда, пишут в отчете.

"В отличие от многих других государств-членов Европейского Союза, количество безработных за последнее десятилетие сократилось почти вдвое, и сегодня не только мигранты или беженцы, но и квалифицированные специалисты из достаточно благополучных регионов Западной Европы и Северной Европы, Америки стремятся найти работу в Германии", – говорится в публикации.

Грамотные правительственные реформы, эффективная работа Федерального агентства занятости, масштабная децентрализация и успешное сотрудничество между профсоюзами и работодателями позволяют Германии в полной мере обеспечить работой как местных граждан, так и иностранцев.

Каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработатьФото: Потребность в квалифицированных работниках и достойные зарплаты делают Германию популярной страной для переезда (Getty Images)

"Конечно, не каждый иностранный соискатель может рассчитывать на то, что найдет работу. Одно из главных условий – востребованность той или иной профессии на рынке Германии", – пишут на сайте.

В 2023 году средняя зарплата в Германии является одной из самых высоких в Европе. В стране отличная инфраструктура, качественная медицина, образование и система социальной защиты, созданы оптимальные условия для проживания и построения успешной карьеры.

Какие средние зарплаты в Германии

По данным Федерального бюро статистики, средняя зарплата штатных сотрудников в Германии в прошлом 2022 году составила 4105 евро Это обобщенные данные: есть и большие и меньшие выплаты. Однако цифра более-менее соответствует реальности: человек на средней должности, с хорошим, но не с высшим образованием, может рассчитывать на 4 тысячи евро в месяц.

К слову, в Германии очень популярны рабочие профессии. Далеко не все идут обучаться в университеты. К примеру, нередко молодые ребята сразу в старших классах уже хотят учиться на механиков, сварщиков.

Люди с высшим образованием получают в Германии в среднем около 5000 евро, а работники без образования зарабатывают примерно 3500 евро в месяц.

В стране строго следят за соблюдением работодателями трудового законодательства. С 2023 года минимальная зарплата в Германии составляет 12 евро в час. Это означает, что работник, работающий полный рабочий день (8 часов в день), должен получать не менее 1 920 евро в месяц.

Каких работников в Германии чаще всего ищут: список профессий

В настоящее время в нескольких отраслях экономики Германии ощущается дефицит специалистов. Особенно это касается промышленности, информационных технологий, медицины, финансов, науки и образования.

Каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработатьФото: В Германии нужны инженеры, автомеханики, сварщики (Getty Images)

Чтобы найти работу, необходимо иметь высшее образование и хорошо владеть немецким или английским языком. Не менее важен уровень квалификации и опыт работы.

Какие профессии востребованы в Германии в 2023 году. Информация базируется на официальных данных германских статистических служб и кадровых агентств.

  • автомеханик;
  • автоэлектрик;
  • акушерка;
  • сантехник;
  • дипломированная медицинская сестра;
  • инженер-механик;
  • инженер-строитель;
  • инженер-электрик;
  • механик систем кондиционирования и холода;
  • оператор call-центра;
  • программист (разные направления);
  • сварщик;
  • сельскохозяйственный рабочий;
  • социальный работник (уход за пожилыми людьми);
  • специалист в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма;
  • ученый, профессор университета;
  • учитель/воспитатель;
  • медсестра и врач скорой помощи;
  • финансист и бухгалтер.

По оценкам одной из самых авторитетных консалтинговых компаний Европы Prognos, к 2030 году на немецком рынке труда будет ощущаться дефицит 3 миллионов квалифицированных работников.

Наиболее перспективные и востребованные профессии для иностранцев в Германии сегодня и в ближайшем будущем ассоциируются с техническими специальностями: работа на производстве, строительстве и различных отраслях промышленности.

Отметим, в Германии и дальше наблюдается нехватка специалистов в разных отраслях. Всего за прошлый год работодатели в стране не смогли восполнить около 630 тысяч вакансий.

Также нехватка рабочей силы ощущается и в Польше.

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