От 5,5 тысяч евро в месяц. В каких странах Европы самые высокие зарплаты

В каких странах Европы – самые высокие зарплаты? Такой вопрос часто интересует украинцев, вынужденно переехавших в другие государства из-за войны.

TRAVEL РБК-Украина проанализировало данные по средним зарплатам в разных государствах Европы и рассказывает, где можно заработать больше всего.

Где в Европе самые высокие зарплаты: рейтинг

В большинстве рейтингов по уровню зарплат в Европе первое место часто занимает Швейцария (к слову, эта страна в Евросоюз не входит). Средняя чистая зарплата после уплаты налогов в Швейцарии составляет 5 542 евро в месяц. Эта страна считается одной из самых преуспевающих в мире. Переехать в Швейцарию мечтают многие высококвалифицированные специалисты.

В последнее время в стране ощущается дефицит кадров в разных отраслях экономики. При этом не стоит забывать, что стоимость жизни в Швейцарии достаточно высока. Однако средняя зарплата нетто позволяет поддерживать достойный уровень жизни.

Основными экономическими отраслями Швейцарии являются банковский сектор, торговля, промышленность, машиностроение, высокие технологии, фармацевтика, пищевая, текстильная и химическая промышленности.

В этой стране один из самых высоких ВВП на душу населения, развитая инфраструктура, большие возможности для карьерного роста. Особенно для тех, кто хорошо владеет одним из официальных языков – немецким, французским, итальянским (еще один официальный язык – ретороманский, однако он наименее распространен).

Фото: UBS – швейцарская глобальная финансовая компания со штаб-квартирами в Базеле и Цюрихе (unsplash.com)

В Швейцарии хорошо развита область услуг. Здесь также много отелей, ресторанов, которые пользуются спросом среди туристов из множества стран мира.

Второе место по уровню зарплат занимает небольшое государство Люксембург, расположенное в западной Европе. Значительную роль в экономике Люксембурга играют следующие отрасли: банковский сектор, промышленность, производство стали.

Здесь особенно развит финансовый сектор. В Люксембурге работает более 200 банков и 1000 инвестиционных фондов, многие международные компании открывают здесь свои представительства. Это оказывает положительное влияние на местный рынок труда и позволяет привлечь квалифицированных специалистов со всего мира.

Высокий ВВП на душу населения, стабильная экономика, большие карьерные возможности – это делает Люксембург одной из лучших стран Европы для профессиональной эмиграции. Средняя чистая зарплата в Люксембурге составляет около 4 358 евро в месяц. Если вы высококвалифицированный специалист с ценными навыками, то можете зарабатывать в Люксембурге значительно больше.

Фото: Рейтинг стран Европы с самыми высокими зарплатами в 2023 году (инфографика РБК-Украина)

Какая минимальная зарплата в странах Европы в 2023 году

Обратите внимание. Если вы не владеете языком страны, в которую переехали или планируете переехать, шансов найти работу на "среднюю" зарплату обычно меньше.

Устроиться по специальности иностранцам в странах Европы далеко не просто. Например, если вы всю жизнь работали юристом, то после переезда во Францию или Германию вам нужно сначала изучить местное законодательство и язык, пройти переквалификацию, выучить язык. Дипломы врачей, которые выдали не в ЕС, также нуждаются в прохождении повторных экзаменов и переквалификаций.

Поэтому многие работают на работах не по своей основной специальности и чаще получают зарплату, близкую к минимальной. О том, какую минимальную зарплату можно получить в странах Европы, поговорим дальше.

По последним данным Eurofound, по уровню минимальной заработной платы. европейские страны условно можно разделить на 3 группы. В группу 1 входят страны, где месячная зарплата колеблется от 399 евро до 840 евро (в эту группу входит Польша). Во 2-й группе зарабатывают от 887 до 1304 евро в месяц, а в странах 3 группы можно получить более 1700 евро в месяц.

Фото: В Болгарии – самая маленькая минимальная зарплата среди стран ЕС (unsplash.com)

Минимальные зарплаты в странах ЕС порой очень разнятся. Разница между минимальными ставками иногда даже превышает 1000 евро. Самая высокая минимальная зарплата в Европе почти в 7 раз превышает самую низкую (Болгария – 399 евро, Люксембург – 2387 евро).

Ресурс Europa Jobs приводит минимальные ставки, применяемые в некоторых европейских странах в 2023 году. Уровень минимальных зарплат может меняться в сторону увеличения, если такое решение принимается в той или иной стране.

1 группа. Минимальная заработная плата

Болгария: 399 евро

Венгрия: 579 евро

Румыния: 606 евро

Латвия: 620 евро

Хорватия: 700 евро

Словакия: 700 евро

Чехия: 717 евро

Эстония: 725 евро

Польша: 746 евро

Мальта: 835 евро

Литва: 840 евро

2 группа

Португалия: 887 евро

Испания: 1167 евро

Словения: 1304 евро

Фото: В Нидерландах можно зарабатывать от 1900 евро в месяц (unsplash.com)

3 группа

Франция: 1709 евро

Ирландия: 1910 евро

Нидерланды: 1934 евро

Бельгия: 1955 евро

Германия: 1981 евро

Люксембург 2,387 евро

Ранее сообщалось, каких работников чаще всего ищут в Германии и сколько можно заработать.

Также блоггер Наталья Будянская писала в колонке для РБК-Украина, почему украинцам сложно найти работу за границей, а их дипломы в Европе часто оказываются ненужными.

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