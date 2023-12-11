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Сколько стоят билеты "УЗ" на поезда в Польшу: новые цены

Фото: Поезд Киев-Перемышль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 10 декабря пассажиры международных поездов "Укрзализныци" будут платить за билеты больше. Наибольшее повышение стоимости проезда – на маршрутах в Польшу.

Сколько сейчас стоят билеты по популярным направлениям, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на booking.uz.gov.ua.

Как отмечали в "УЗ", проезд в поезде Киев – Варшава подорожает на 72%. Новый тариф согласован с железными дорогами соседних стран. Более дешевыми альтернативами остаются поезда до и от польских станций Хелм и Перемышль.

В частности, билеты на поезда из Днепра в Хелм подорожают на 4-11%, из Харькова в Хелм – на 17-48%, из Киева в Хелм – на 15-47%. На проезд в Интерсити+ Киев – Перемышль цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – в пределах 37-49%. 

Фото: Примеры новых цен на билеты в Польшу (скриншот РБК-Украина/ booking.uz.gov.ua)

В частности, цены на билеты теперь следующие:

  • Киев – Хелм – 1831 грн (купе);
  • Днепр – Хелм – 2413 грн (купе);
  • Харьков – Хелм – 2310 грн (купе);
  • Киев – Перемышль (Интерсити+) – 1291 грн и 1831 грн;
  • Одесса – Перемышль (ночной) – 2001 грн (купе);
  • Киев – Варшава – 3 076 грн.

Также в "Укрзализныце" отметили, что стоимость билетов на ночные поезда в Вену и Перемышль вырастет на 3%. Стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт не меняется.

Напомним, мы писали, что изменилось в обновленном расписании УЗ. Расписание компании на 2023-2024 годы включает 11 новых рейсов внутреннего и 3 – международного сообщения.

Также мы рассказывали, что прямой поезд из Праги в Чоп готовятся запустить в январе. Поезд у компании RegioJet будет располагать спальными и сидячими местами на 140 пассажиров.

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