Сколько стоят билеты "УЗ" на поезда в Польшу: новые цены

С 10 декабря пассажиры международных поездов "Укрзализныци" будут платить за билеты больше. Наибольшее повышение стоимости проезда – на маршрутах в Польшу.
Сколько сейчас стоят билеты по популярным направлениям, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на booking.uz.gov.ua.
Как отмечали в "УЗ", проезд в поезде Киев – Варшава подорожает на 72%. Новый тариф согласован с железными дорогами соседних стран. Более дешевыми альтернативами остаются поезда до и от польских станций Хелм и Перемышль.
В частности, билеты на поезда из Днепра в Хелм подорожают на 4-11%, из Харькова в Хелм – на 17-48%, из Киева в Хелм – на 15-47%. На проезд в Интерсити+ Киев – Перемышль цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – в пределах 37-49%.
В частности, цены на билеты теперь следующие:
Напомним, мы писали, что изменилось в обновленном расписании УЗ. Расписание компании на 2023-2024 годы включает 11 новых рейсов внутреннего и 3 – международного сообщения.
Также мы рассказывали, что прямой поезд из Праги в Чоп готовятся запустить в январе. Поезд у компании RegioJet будет располагать спальными и сидячими местами на 140 пассажиров.
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