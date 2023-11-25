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Новые поезда и маршруты. Что изменилось в обновленном расписании УЗ: анализ эксперта

Суббота 25 ноября 2023 07:37
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Новые поезда и маршруты. Что изменилось в обновленном расписании УЗ: анализ эксперта Фото: Поезд "Укрзализныци" на вокзале во Львове (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Олег Васильев

Укрзализныця презентовала расписание поездов, которое будет действовать с 10 декабря в течение 2023-2024 годов. Как отмечает компания, новое расписание включает 11 новых рейсов внутреннего и 3 – международного сообщения.

Специально для РБК-Украина эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев проанализировал новое расписание поездов.

Обновленный график и новые поезда: что изменилось в расписании "Укрзализныци"

Совершенствование логистики в новом расписании поездов "Укрзализныци" осуществлялось с учетом предложений от пассажиров, полученных через мобильное приложение. УЗ отметила, что проработала 7 тысяч анкет, напоминает Олег Васильев. Он подробно рассматривает логистические новации пассажирского сегмента украинской железной дороги.

УЗ продолжает расширять маршрутную сеть в направлении Запада Украины, в частности, акцент сделан на туристические локации. Новые маршруты: 143/144 Сумы – Рахов, №365/366 Луцк – Рахов, №193/192 Кривой Рог – Ясиня.

"Стоит отметить определенный прогресс по черновицкому направлению. Несколько лет подряд община Черновцов просила Укрзализныцю добавить сообщение с Левобережьем Украины и Ужгородом. Поэтому в новом расписании появились такие рейсы, как: №216/215 Запорожье – Черновцы, 129/130 Кременчуг – Черновцы и №345 346 Ужгород – Черновцы", – говорит собеседник.

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Новые поезда и маршруты. Что изменилось в обновленном расписании УЗ: анализ эксперта

Фото: УЗ продолжает расширять маршрутную сеть в направлении Запада Украины, в частности, акцент сделан на туристические локации (Getty Images)

Возобновляется курсирование поездов Одесса-Запорожье и Интерсити Киев-Тернополь.

Изменится периодичность курсирования, время в пути и маршруты некоторых рейсов. Так, поезд №367/368 Ужгород-Луцк станет ежедневным и не будет следовать до станции Ковель, как раньше. Поезд №357/358 Киев-Ворохта будет продлен до станции Ясиня.

Поезд №45/46 Харьков-Ужгород будет ехать быстрее в среднем на 20 минут за счет отмены остановок по станциям: Чоп, Радулин, Малин, Николаев-Днестровский, Святошино. В постоянном обращении останутся поезда №63/64 Харьков-Львов и 79 /80 Днепр-Львов, раньше они направлялись в Киев и только по отдельным датам во Львов", – отмечает он.

Вместе с этим следует обратить внимание, что с 10 декабря отменяется маршрут №130 Кременчуг-Ворохта, а имеющийся подвижной состав будет курсировать в Черновцы.

Новые поезда и маршруты. Что изменилось в обновленном расписании УЗ: анализ эксперта

Фото: Усовершенствование логистики в новом расписании поездов "Укрзализныци" осуществлялось с учетом предложений пассажиров (Getty Images)

Какие новые международные маршруты добавились

"Международные перевозки по железной дороге демонстрируют существенный рост. За 10 месяцев 2023 года поездами УЗ было перевезено 1 млн 780 тысяч пассажиров, тогда как в 2022 году их было 900 тысяч", – обращает внимание Олег Васильев.

Ключевые направления, действующие сейчас – Киев-Харьков-Запорожье-Одесса-Перемышль и Киев-Харьков-Хелм. С 10 декабря добавляется еще один поезд №119/120 Днепр-Хелм. Станция Чоп будет развиваться как международный хаб.

"Кроме имеющихся маршрутов в направлении Венгрии и Австрии, с декабря добавляется поезд Чоп-Прага. Состоится изменение графика движения поезда Рава-Русская – Варшава. С 10 декабря время отправления из Равы-Русской – 09:20, вместо 10:30, сократится время в пути на 1 час", – описывает эксперт новые международные маршруты "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" планирует запустить новые поезда в Карпаты. Новые железнодорожные сообщения с горами получат два направления – Сумы и Кривой Рог.

Также УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

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