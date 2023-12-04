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Прямой поезд из Праги до Чопа готовятся запустить в январе: детали

Чехия Прага, Понедельник 04 декабря 2023 10:51
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Прямой поезд из Праги до Чопа готовятся запустить в январе: детали Фото: Поезд компании RegioJet (facebook.com/regiojet)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская железнодорожная компания RegioJet планирует выполнять ночные рейсы из Праги до Чопа с начала января 2024 года. Поезд будет иметь спальные и сидячие места на 140 пассажиров.

Маршрут будет проходить через пограничный пункт Чьерна-над-Тисоу в Словакии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на railjournal.com.

Прямые рейсы в Чоп сначала будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих.

Поезда будут отправляться с главного железнодорожного вокзала Праги в 21:38 и прибывать в Чоп в 10:35. Из Чопа поезда будут отправляться в 17:30 и прибывать в Прагу в 05:07.

Отмечается, что между Прагой и Кошице в Словакии поезд будет доставляться ежедневным рейсом Regiojet в Прагу – Кошице – Гуменне, который может состоять из 18 вагонов.

В расписании на 2024 год, который вступит в силу 10 декабря, планируется обеспечить в Чопе сообщение с внутренними рейсами "Укрзализныци".

Новая услуга будет предоставляться совместно с "Укрзализныцей", а чешский перевозчик будет платить плату за доступ до колеи департаменту управления инфраструктурой "УЗ".

RegioJet также планирует соединить Украину с другими столицами в Центральной Европе сообщением из Вены в Чоп через Будапешт и пограничный пункт Захонь в Венгрии.

Напомним, мы писали, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 – международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Также мы писали, что пассажирам "УЗ" будет удобнее путешествовать в Польшу. Изменения будут касаться сообщений с тремя польскими станциями.

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