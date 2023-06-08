В еще одной стране ЕС растет поддержка украинских беженцев: опрос

В Эстонии растет уровень поддержки приема беженцев из Украины. Такую позицию высказали 73% участников нового опроса в мае.

Отношение эстонцев к помощи украинцам улучшается после незначительного снижения уровня поддержки в феврале-марте 2023, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Опрос провела независимая исследовательская компания "Turu-uuringute AS" по заказу правительства Эстонии с 18 по 22 мая 2023 года.

Согласно результатам, 73% опрошенных поддержали прием украинских беженцев в Эстонии, выбрав варианты "безусловно поддерживаю" или "скорее поддерживаю". В феврале те же варианты выбрали 67% респондентов, а в марте – 65%. По сравнению с мартом количество опрошенных, выбравших "однозначно поддерживаю", возросло с 27% до 35%.

Отмечается, что положительное отношение к поддержке беженцев выросло как среди этнических эстонцев (с 74% в марте до 82% в мае), так и среди других этнических групп в стране (с 49% в марте до 56% в мае).

Предоставление гуманитарной помощи Украине поддерживают 80% эстонцев – неизменно как в мае, так и в феврале.

67% поддерживают продолжение предоставления Украине военной помощи. Столько же жителей выступают за то, чтобы Эстония внесла свой вклад в послевоенное восстановление Украины. В феврале эта цифра была несколько выше – 69%.

64% поддерживают санкции против России, даже если это означает значительное повышение цен на энергоносители и продукты питания. В феврале подобную позицию высказывали 61% опрошенных.

В то же время, уровень поддержки предоставления гуманитарной помощи Украине среди этнических эстонцев значительно выше (87%), чем среди жителей Эстонии других национальностей (65%).

Между тем, в Эстонию прибывает все меньше беженцев, поэтому в стране закрыли информационные пункты для бежавших от войны.

Напомним, мы писали, что все больше жителей Латвии готовы помогать украинцам.

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