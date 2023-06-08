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У ще одній країні ЄС росте підтримка українських біженців: опитування

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Четвер 08 червня 2023 11:30
У ще одній країні ЄС росте підтримка українських біженців: опитування Фото: Біженці в Естонії (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

В Естонії зростає рівень підтримки прийому біженців з України. Таку позицію висловили 73% учасників нового опитування у травні.

Ставлення естонців до допомоги українцям покращується після незначного зниження рівня підтримки у лютому-березні 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Опитування провела незалежна дослідницька компанія "Turu-uuringute AS" на замовлення уряду Естонії з 18 по 22 травня 2023 року.

Згідно з результатами, 73% опитаних в підтримали прийом українських біженців в Естонії, обравши варіанти "безумовно підтримую" або "скоріше підтримую". У лютому ті самі варіанти обрали 67% респондентів, а в березні – 65%. Порівняно з березнем кількість опитаних, які обрали "однозначно підтримую", зросла з 27% до 35%.

Зазначається, що позитивне ставлення до підтримки біженців зросла як серед етнічних естонців (з 74% у березні до 82% у травні), так і серед інших етнічних груп в країні (із 49% у березні до 56% у травні).

Надання гуманітарної допомоги Україні підтримують 80% естонців – без змін як у травні, так і в лютому.

67% підтримують продовження надання Україні військової допомоги. Стільки ж мешканців виступають за те, щоб Естонія внесла свій внесок у післявоєнну відбудову України. У лютому ця цифра була трохи вищою – 69%.

64% підтримують санкції проти Росії, навіть якщо це означає значне підвищення цін на енергоносії та продукти харчування. У лютому таку позицію висловлювали 61% опитаних.

Водночас рівень підтримки надання гуманітарної допомоги Україні серед етнічних естонців значно вищий (87%), ніж серед жителів Естонії інших національностей (65%).

Між тим, в Естонію прибуває все менше біженців, тому в країні закрили інформаційні пункти для втікачів від війни.

Нагадаємо, ми писали, що дедалі більше мешканців Латвії готові допомагати українцям.

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