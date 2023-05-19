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Поддержка остается. Все больше жителей страны ЕС готовы помогать украинцам: опрос

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Пятница 19 мая 2023 13:50
Поддержка остается. Все больше жителей страны ЕС готовы помогать украинцам: опрос Фото: Поддержка Украины в Латвии (unsplash.com/Krišjānis Kazaks)
Автор: Ольга Маджумдар

Уровень поддержки украинцев в Латвии за год войны не уменьшается. Активность пожертвований для беженцев или Украины только возросла.

Помогать стали больше не только латыши, но и жители других национальностей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv.

В Латвии не снижается поддержка украинцев. Такие результаты опроса, проведенного в апреле 2023 центром исследования рынка и общественного мнения SKDS по заказу агентства LЕТА.

В этом году 41,9% респондентов указали, что жертвовали для Украины или беженцев, тогда как в апреле 2022 года таких было 39,2%.

Среди латышей жертвовали 56,3% респондентов, а среди опрошенных других национальностей – 21,3%. По сравнению с опросом весной 2022 года доля латышей, сделавших пожертвования, увеличилась на 3,1%, людей других национальностей – на 2,5%.

Между тем, самую активную поддержку оказывают молодые люди:

  • в возрасте 25-34 лет – почти 54%;
  • в возрасте 18-24 лет – 51%.

Больше всего среди жертвователей жителей столичного региона и Видземе – более 50%, а ниже всего активность пожертвований в Латгале (27% респондентов).

В опросе в апреле 2023 года приняли участие более 1000 жителей Латвии.

На начало года в Латвии было зарегистрировано более 35 тысяч украинских беженцев. Пока государственная поддержка беженцев из Украины действует до 30 июня. Однако в стране собираются продлить ее до конца 2023 года.

Напомним, мы писали, что Швейцария дает украинцам деньги на возвращение домой.

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