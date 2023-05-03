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В Эстонии закрыли пункты для украинских беженцев: причины

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Среда 03 мая 2023 14:34
В Эстонии закрыли пункты для украинских беженцев: причины Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 мая в Эстонии закрыли большинство информационных пунктов для украинских беженцев. Это связано с малым количеством вновь прибывших.

Где украинцам в дальнейшем получать помощь и консультации, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на visitukraine.today.

С начала мая в Эстонии перестало работать большинство информационных пунктов. Еще 28 апреля закрылся инфопункт на Таллиннском автовокзале. Затем с 30 апреля прекратили работу центры в Тарту, Пярну и Йихве.

Последний пункт информации в Таллинне – на пароме Isabelle – продолжит работу до конца мая, после чего его тоже закроют.

С начала войны в Эстонию ежедневно прибывало более 500 человек из Украины. Тогда в стране открыли инфопункты для помощи новоприбывшим.

В пунктах приема оформляли ходатайство о временной защите, направляли в места временного размещения. Теперь в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев – около 500 в неделю, они все реже нуждаются во временном размещении. Треть новоприбывших уезжает в другие страны.

В последнюю неделю апреля в пункты помощи обратились только 45 человек. В отдельные дни там не было ни одного посетителя. Обращающиеся просят проконсультировать по услугам, которые предоставляют местные самоуправления и ходатайства о временной защите.

В Эстонии закрыли пункты для украинских беженцев: причиныФото: В Эстонию прибывает меньше украинцев (gettyimages.com)

Если количество беженцев вырастет, центры обещают снова открыть.

Украинцы могут в дальнейшем обращаться за консультациями по телефонам:

  • 1247 – Бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и пограничной охраны или социального страхования (при звонке с иностранного номера +372 600 1247).
  • Общая информация доступна по ссылке

К 23 апреля Эстония получила около 19 тысяч ходатайств о продлении временной защиты. Около 5000 человек обратились за международной защитой, что дает социальные гарантии от эстонского государства.

От временной защиты отказались более 4500 граждан Украины, большинство из них вернулись домой.

Напомним, мы писали, что украинских детей в Латвии будут отчислять из школ.

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