В Эстонии закрыли пункты для украинских беженцев: причины

С 1 мая в Эстонии закрыли большинство информационных пунктов для украинских беженцев. Это связано с малым количеством вновь прибывших.

Где украинцам в дальнейшем получать помощь и консультации, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на visitukraine.today.

С начала мая в Эстонии перестало работать большинство информационных пунктов. Еще 28 апреля закрылся инфопункт на Таллиннском автовокзале. Затем с 30 апреля прекратили работу центры в Тарту, Пярну и Йихве.

Последний пункт информации в Таллинне – на пароме Isabelle – продолжит работу до конца мая, после чего его тоже закроют.

С начала войны в Эстонию ежедневно прибывало более 500 человек из Украины. Тогда в стране открыли инфопункты для помощи новоприбывшим.

В пунктах приема оформляли ходатайство о временной защите, направляли в места временного размещения. Теперь в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев – около 500 в неделю, они все реже нуждаются во временном размещении. Треть новоприбывших уезжает в другие страны.

В последнюю неделю апреля в пункты помощи обратились только 45 человек. В отдельные дни там не было ни одного посетителя. Обращающиеся просят проконсультировать по услугам, которые предоставляют местные самоуправления и ходатайства о временной защите.

Фото: В Эстонию прибывает меньше украинцев (gettyimages.com)

Если количество беженцев вырастет, центры обещают снова открыть.

Украинцы могут в дальнейшем обращаться за консультациями по телефонам:

1247 – Бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и пограничной охраны или социального страхования (при звонке с иностранного номера +372 600 1247).

Общая информация доступна по ссылке

К 23 апреля Эстония получила около 19 тысяч ходатайств о продлении временной защиты. Около 5000 человек обратились за международной защитой, что дает социальные гарантии от эстонского государства.

От временной защиты отказались более 4500 граждан Украины, большинство из них вернулись домой.

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