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УЗ продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм: график

Вторник 19 сентября 2023 12:17
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УЗ продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм: график Фото: УЗ продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм (facebook.com/ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" после удачного эксперимента продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев-Хелм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал уже третьим в суперпопулярном направлении Киев-Хелм. По сути это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ровенской области и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши", - отметили в "Укрзализныце".

В пресс-службе также напомнили, что пересадка между поездами в Хелме происходит на одной платформе.

Расписание поезда:

  • отправление из Киева в 06:28, из Ровного в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27 (пересадка на польском Интерсити IC21100 в Варшаву (18:12 -21:02);
  • возвратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Билеты на рейсы без комиссии можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Напомним, ранее мы сообщали, как удобно доехать до польского Хелма из Украины.

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