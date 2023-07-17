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В Польше штрафуют за сбор ягод и грибов: какие правила нужно знать

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Понедельник 17 июля 2023 16:56
В Польше штрафуют за сбор ягод и грибов: какие правила нужно знать Фото: Собирание черники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше, как и в Украине, в лесах произрастает много ягод и грибов, которые собирать не запрещено. Но в разгар сезона черники власти предупредили о больших штрафах в отдельных случаях.

Что нужно учитывать собирателям даров леса в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.

Польская санитарно-эпидемиологическая станция обратилась к собирателям даров природы относительно обязательной регистрации в специальном реестре. Это касается тех, кто решил собирать ягоды, грибы, лекарственные травы для продажи или переработки. Те, кто будут вести такую деятельность без регистрации, могут получить штраф от 1000 до 5000 злотых (225-1123 евро).

Между тем собирать чернику, ежевику, малину или землянику в лесу не запрещено при условии, что это не заповедная зона. Но если посетители леса решают собирать ягоды специальными устройствами – например, гребенками для "вычесывания" кустов, за такой ущерб природе могут оштрафовать на сумму до 250 злотых (56 евро). То же касается и сбора грибов, который вредит лесу.

В Польше штрафуют за сбор ягод и грибов: какие правила нужно знатьФото: Ягоды запрещено собирать в заповедных зонах (pixabay.com)

Также следует учитывать, что могут оштрафовать на сумму 500 злотых (112 евро) за использование уборочных машинок и за заезд автомобилем в лес.

Напомним, мы писали, что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR.

Также мы рассказывали, что в Польше изменяются условия легального пребывания украинцев.

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