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В Польше меняются условия легального пребывания украинцев: кого это касается

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Пятница 07 июля 2023 11:32
В Польше меняются условия легального пребывания украинцев: кого это касается Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июля в Польше отмененили положение эпидемической угрозы, по которому продлевалось легальное пребывание украинцев, приехавших в страну до 24 февраля 2022 года.

Действие каких документов продолжат в связи с войной, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uainkrakow.pl.

Изменения в законодательстве для украинцев объяснила спикер Малопольского воеводы Йоанна Пазьо.

"Граждане Украины сейчас имеют два повода, чтобы легально находиться на территории Польши, а именно специальный закон по COVID-19, который истекает 31 июля 2023 года (через 30 дней после окончания эпидемического положение) и Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Таким образом, легальное пребывание граждан Украины продлено до 4 марта 2024 года", – пояснила она.

Для украинцев, приехавших в Польшу до 24 февраля 2022 года, продлеваются сроки действия следующих документов:

  • видов на временное проживание;
  • национальных виз;
  • выезда с территории Республики Польша;
  • сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;
  • польских документов, удостоверяющих личность иностранца;
  • разрешений на терпимое пребывание.

То есть, если гражданин Украины находится в Польше по виду на временное жительство, которое было действительным до 24 февраля 2022 года, то этот документ будет актуален до 31 июля 2023 года. После этого будет применяться спецзакон о помощи гражданам Украины, поэтому действие вида будет продлено до 4 марта 2024 года.

Но есть категории украинцев, для которых после 31 июля 2023 года легальное пребывание в Польше не продолжат. Это украинцы, которые:

  • находятся в Польше в рамках безвизового режима;
  • живут в Польше по шенгенской визе;
  • имеют визу, выданную другим государством Шенгена;
  • имеют вид на жительство, который выдало другое государство Шенгена;
  • находятся на основании долгосрочной визы, выданной другим государством ЕС, не являющимся страной шенгенской зоны;
  • находятся на основании вида на жительство, выданного другим государством ЕС, не входящего в шенгенскую зону.

После 4 марта 2024 года в Польше смогут дольше находиться школьники (до 31 августа 2024 года ) и выпускники школ (до 31 сентября 2024 года).

Напомним, мы писали, что еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам.

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