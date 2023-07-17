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У Польщі штрафують за збирання ягід та грибів: які правила треба знати

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Понеділок 17 липня 2023 16:56
У Польщі штрафують за збирання ягід та грибів: які правила треба знати Фото: Збирання чорниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі, як і в Україні, в лісах росте багато ягід та грибів, які збирати не заборонено. Але в розпал сезону чорниці влада попередила про великі штрафи в окремих випадках.

Що треба враховувати збирачам дарів лісу в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.

Польська санітарно-епідеміологічна станція звернулася до збирачів дарів природи щодо обов'язкової реєстрації у спеціальному реєстрі. Це стосується тих, хто вирішив збирати ягоди, гриби, лікарські трави для продажу чи переробки. Ті, хто будуть вести таку діяльність без реєстрації, можуть отримати штраф від 1000 до 5000 злотих (225-1123 євро).

Між тим, збирати чорницю, ожину, малину чи суниці в лісі не заборонено за умови, що це не заповідна зона. Але якщо відвідувачі лісу вирішують збирати ягоди спеціальними пристроями – наприклад, гребінками для "вичісування" кущів, за таку шкоду природі можуть оштрафувати на суму до 250 злотих (56 євро). Те саме стосується і збору грибів, який шкодить лісу.

У Польщі штрафують за збирання ягід та грибів: які правила треба знатиФото: Ягоди заборонено збирати в заповідних зонах (pixabay.com)

Також слід враховувати, що можуть оштрафувати на суму 500 злотих (112 євро) за використання збиральних машинок та за заїзд автомобілем у ліс.

Нагадаємо, ми писали, що робити біженцям у Польщі при втраті статусу UKR.

Також ми розповідали, що у Польщі змінюються умови легального перебування українців.

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