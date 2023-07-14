ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 08:30
Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников Фото: Оформление статуса PESEL UKR (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Часть украинских беженцев в Польше сталкиваются с аннуляцией статуса временной защиты. В этой связи они теряют ежемесячные выплаты на детей в 500 злотых и другие льготы.

Что делать украинцам в случае безосновательной отмены статуса UKR, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Потеря временной защиты в Польше: с чем связана проблема

По изменениям в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, принятым в 2023 году, доступ к информации Пограничной службы об истории пересечения границы беженцами из Украины (о дате каждого въезда и выезда из Польши) получают ZUS (Управление социального страхования) и другие муниципальные учреждения. Такие изменения ввели, чтобы предотвратить случаи незаконного получения выплат, когда беженцы уже выехали из страны.

Украинцы со временной защитой имеют право уехать из Польши не более чем на 30 дней без потери статуса. Но случалось, что ребенок терял статус UKR, даже не выезжая из Польши.

Нередко аннуляция происходит и без ведома беженцев. О потере льгот украинцы узнают, когда перестают получать выплаты или им отказывают в бесплатном медицинском обслуживании.

Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновниковФото: Беженцы на границе Польши (gettyimages.com)

Что советуют делать польские чиновники

Массовые жалобы украинцев на аннуляцию статуса UKR побудили польского омбудмена дважды обратиться к правительству, чтобы урегулировать процедуры, связанные с предоставлением и упразднением защиты.

Тем временем управления, которые занимаются регистрацией PESEL UKR, подготовили следующие рекомендации для украинцев:

  • при пересечении границы Польши и Украины каждый раз следует требовать от польской Пограничной службы подтверждения пересечения границы в проездных документах (загранпаспортах);
  • по возвращении в Польшу проверять в государственных реестрах, указан ли правильный статус;
  • если возникают сомнения, лично связываться с управлением гмины и предоставлять документы, подтверждающие пересечение границы.

Также Пограничная служба рекомендует возвращающимся в Польшу гражданам Украины сообщать во время прохождения паспортного контроля о въезде в Польшу в связи с пользованием временной защитой и каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl.

Если ZUS отказывается выплачивать помощь, несмотря на доказательства, что ребенок имеет статус UKR, это можно обжаловать у руководителя учреждения в течение 14 дней с момента вручения решения. Решение руководителя ZUS может быть обжаловано в Воеводском административном суде в течение 30 дней.

Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников

Фото: Работа ZUS в Польше (facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc)

Как самостоятельно проверить статус UKR

Украинцы, которые хотят убедиться, что их статус не аннулирован, могут проверить это на сайте gov.pl в разделе "Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL".

Кнопка перенаправляет для входа – там можно указать данные доверенного профиля или аккаунта в банке.

После входа в систему необходимо подписать согласие цифровой подписью. После этого откроется окно с пользовательскими данными в реестре PESEL.

Следует обратить внимание на пункт "Status cizoziemca". Если напротив него стоит прочерк – со статусом UKR все в порядке. Если вместо прочерка что-то другое – нужно обращаться в ужонд (местное управление).

Напомним, мы писали, как сделать доверенность в консульствах Польши.

Также мы рассказывали, что в Польше меняются условия легального пребывания украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша документи
Отдых в Украине
Мнения
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения