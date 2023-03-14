Польша отменяет упрощенный ввоз животных из Украины: новые правила

Фото: Поездки с животными за границу (gettyimages.com)

С начала войны для беженцев действовали упрощенные условия ввоза в Польшу домашних животных. С 27 марта для украинцев возвращают общие правила ЕС.

Что нужно сделать перед поездкой в Польше с котом или собакой, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

С 27 марта 2023 отменяются упрощенные условия для некоммерческого перемещения домашних животных (собак, кошек, хорьков) с территории Украины в Польшу.

Для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС:

животное идентифицировано с помощью микрочипа (транспондера) или четкой для прочтения татуировки , нанесенной до 03.07.2011;

(транспондера) или четкой для прочтения , нанесенной до 03.07.2011; животное имеет прививку против бешенства (дата вакцинации не должна предшествовать дате нанесения транспондера или татуировки или дате считывания транспондера или татуировки, указанных в соответствующем разделе идентификационного документа; ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации);

проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству (уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл);

(уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл); животное имеет сертификат здоровья животных для некоммерческого перемещения в государства-члены ЕС из третьих стран собак, кошек или домашних хорьков (фреток) и письменную декларацию, подписанную владельцем или уполномоченным лицом, подтверждающим, что перемещение домашнего животного в ЕС является некоммерческим, или в некоторых случаях действительный паспорт, выданным одним из государств ЕС.

Временно не будет требоваться период ожидания 3 месяца с момента забора крови для проведения серологического исследования на определение титра антител к бешенству при наличии соответствующего результата исследования.

Фото: Беженцы с животными в Польше (gettyimages.com)

Список аккредитованных лабораторий, уполномоченных для проведения исследований (испытаний) биологического материала по контролю эффективности вакцинации против бешенства:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151);

ООО "НеоВетлаб Украина" (г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, д.1, кв.101, 03191);

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ) (г. Киев, ул. Донецкая, 30, 03151).

Напомним, мы писали, что в Польше объяснили, почему украинцы теряют выплаты.

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