Переплата 2 млн злотых. В Польше объяснили, почему украинцы теряют выплаты

Украинцам в Польше переплатили 2 млн злотых пособий. Речь идет о начислении средств на банковские счета после выезда получателей в Украину.

Сколько денег удалось вернуть на счета ZUS, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Почему деньги неправомерно начисляют

В польском Управлении социального страхования (ZUS) подсчитали, что беженцам из Украины неправомерно выплатили около 2 млн злотых (более 16 млн гривен). Речь идет о выплатах пособий на детей (по программам "500+", "Семейный капитал") беженцам, которые выехали из Польши, но не сообщили об этом в ZUS. Денежные средства продолжали поступать на банковские счета, хотя через 30 дней право на их получение теряется.

С 28 января ZUS получил доступ в реестр пограничной службы, чтобы отслеживать выезд граждан Украины с территории Польши. До этого информация о выезде беженца поступала в ZUS только через месяц.

За последний месяц выплаты пособия на основе такой информации ZUS приостановил примерно 3 200 беженцам из Украины. Люди, которые возвращаются в пределах 30 дней, могут возобновить выплаты.

Фото: Украинские беженцев в Перемышле (gettyimages.com)

Как украинцев лишают выплаты по ошибке

Многие украинцы несправедливо теряют выплаты, отмечает издание Rzeczpospolita.

"Если они возвращаются в Польшу и не заявляют, что возвращаются из-за бегства от войны, то теряют доступ к польскому здравоохранению и льготам", –объясняет адвокат Малгожата Язвинская.

Юристы центров социальной защиты и помощи семьям также признают, что система не работает должным образом.

"При выплате пособия мы обязаны проверять, не потеряли ли граждане Украины права на них. Однако бывают случаи, когда в системе отражается дата выезда, но нет информации о возврате льготников в страну. Бывает и так, что в регистре есть информация о возвращении только одного ребенка, а в общеобразовательную школу ходят братья и сестры. Дети пошли на уроки. Однако мы можем выплатить пособие только за ребенка, который по данным пограничной службы вернулся в Польшу", – говорит руководитель отдела семейной помощи и жилищной помощи муниципального центра поддержки семь в Кельце Эдита Чесельская.

Как вернуть выплаты в ZUS

ZUS последовательно выносит дальнейшие решения по необоснованно полученным пособиям и обязывает получателей их вернуть, на это есть два года, сообщил спикер учереждения Павел Жебровский. Сейчас удалось вернуть только 35,3 тысячи злотых.

Фото: Выплаты можно вернуть на счет ZUS (facebook.com/Centrumis)

Помощь необходимо вернуть в учереждение социального страхования на банковский счет: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Это вариант для тех, кто возвращает деньги со счета в польском банке. В теме перевода следует указать свое имя и фамилию, номер дела (имеется в виду дело о назначении помощи) и примечание: 500.

Если возвращать средства с украинского или другого зарубежного банковского счета, перед номером получателя следует добавить буквы PL. В таком случае счет ZUS будет выглядеть так: PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Кроме этого, при переводе нужно будет также указать код SWIFT: BPKOPLPW. В теме перевода также нужно указать свое имя и фамилию, номер дела и примечание: 500.

Напомним, мы писали, будут ли выселять беженцев в Польше по новым правилам проживания.

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