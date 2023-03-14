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Польща скасовує спрощене ввезення тварин з України: нові правила

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Вівторок 14 березня 2023 13:48
Польща скасовує спрощене ввезення тварин з України: нові правила Фото: Поїздки з тваринами за кордон (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З початку війни для біженців діяли спрощені умови ввезення у Польщу домашніх тварин. Із 27 березня для українців повертають загальні правила ЄС.

Що треба зробити перед поїздкою у Польщі з котом чи собакою, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Із 27 березня 2023 року скасовуються спрощені умови для некомерційного переміщання домашніх тварин (собак, котів, тхорів) з території України до Польщі.

Для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які діють на території ЄС:

  • тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року;
  • тварина має дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації);
  • проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл);
  • тварина має сертифікат здоров’я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС з третіх країн собак, котів чи домашніх тхорів (фреток) та письмову декларацію, підписану власником або уповноваженою особою, яка підтверджує, що переміщення домашньої тварини до ЄС є некомерційним, або у деяких випадках дійсний паспорт, виданим однією з держав ЄС.

Тимчасово не вимагатиметься період очікування 3 місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу за умов наявності відповідного результату дослідження.

Польща скасовує спрощене ввезення тварин з України: нові правилаФото: Біженці з тваринами в Польщі (gettyimages.com)

Перелік акредитованих лабораторій, які уповноважені для проведення досліджень (випробувань) біологічного матеріалу з контролю ефективності вакцинації проти сказу:

  • Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ-151, вул. Донецька, 30, 03151);
  • ТОВ "НеоВетлаб Україна" (м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 11, буд.1 , кв.101, 03191);
  • Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) (м. Київ, вул. Донецька, 30, 03151).

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пояснили, чому українці втрачають виплати.

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