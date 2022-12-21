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Превзошли прогноз. В Польше удивлены темпами трудоустройства украинцев

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 14:44
Превзошли прогноз. В Польше удивлены темпами трудоустройства украинцев Фото: Работа на заводе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше устраиваются на работу рекордными темпами, которые превосходят прогнозы экспертов в начале войны.

При этом наши граждане закрывают кадровые "пробелы", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В Польше с начала войны предполагали, что общее количество беженцев могло варьироваться от 3 до 8 миллионов. В зависимости от этого, эксперты Департамента экономического анализа и исследований Нацбанка Польши прогнозировали, что найти работу в стране смогут от 350-750 тысяч беженцев.

Впрочем, реальные цифры официального трудоустройства показывают, что специалисты ошиблись. В целом, статус временной защиты в Польше получили более 1,5 млн украинцев. В то время как в начале декабря Учреждение социального обеспечения (ZUS) сообщило, что официально работают уже более 744 тысяч украинцев. Это самая большая группа иностранцев, работающих в Польше.

Превзошли прогноз. В Польше удивлены темпами трудоустройства украинцевФото: От квалифицированных работников требуют знания польского языка (gettyimages.com)

"Для многих работодателей Польши появление украинцев стало шансом заполнить кадровые пробелы, с которыми они имели дело длительное время. Вакансии начали публиковать на украинском языке, открывая возможности рынка труда. Объявления касались прежде всего вакансий, где не требовали знания польского языка", – рассказала менеджер портала praca.pl Александра Весоловская в комментарии "Громадському".

Для квалифицированных работников требования владеть польским языком остаются в силе. Например, учителя и врачи из Украины должны знать польский. Для беженцев в Польше вводят различные курсы по изучению языка, некоторые из них – долгосрочные с выплатой стипендии.

Напомним, мы писали, как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны.

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