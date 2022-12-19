Как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны: новый опрос
Большинство поляков воспринимают украинцев очень похожими на себя и даже готовы стать родственниками. Об этом свидетельствует опрос журнала "Наука" Польской академии наук.
Каков сейчас уровень поддержки украинцев в польском обществе, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на uamedia.eu.
Поляки воспринимают украинцев подобными себе, сообщает polskieradio.pl. Согласно опросу, средний уровень восприятия украинцев с начала войны практически не изменился и остается на столь же высоком уровне. К примеру, столько людей в опросе готовы принимать украинцев в свой круг общения:
- как коллегу по работе – 92% респондентов;
- как соседа – 92% опрошенных;
- как члена семьи – 87%.
Также исследователи спросили поляков, воспринимают ли они украинцев похожими на себя. Оказалось, что разница между двумя народами воспринимается так:
- похожие – 54%;
- очень похожие – 23%;
- идентичны – 4%;
- другие – 17%.
Восприятие украинцев в Польше по-прежнему связано с уровнем достатка опрошенных. Более бедные люди воспринимают наших беженцев более скептически, так же в меньшей степени воспринимали украинцев в своей среде люди правых взглядов.
Фото : Пункт выдачи гуманитарной помощи (gettyimages.com)
Как отметили авторы, на позитивное отношение к нашим гражданам повлияли частые контакты и уважение к защищающей свою свободу нации.
С первых месяцев войны поляки чаще всего оказывали такую помощь украинцам:
- материальная помощь – 58%;
- финансовая помощь – 54%;
- государственная помощь, выражавшаяся в оказании поддержки онлайн – 46%;
- волонтерские работы для украинцев – 15%;
- приют у себя дома – 6%.
Среди тех, кто помогал украинцам, преобладали те, кто знал кого-то из Украины лично еще до войны, люди с более высоким уровнем образования и материальным положением, больше женщин, чем мужчин.
Напомним, мы писали, что в Польше готовят перемены для работников.