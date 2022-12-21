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Перевершили прогноз. У Польщі здивовані темпами працевлаштування українців

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Середа 21 грудня 2022 14:44
Перевершили прогноз. У Польщі здивовані темпами працевлаштування українців Фото: Робота на заводі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці в Польщі влаштовуються на роботу рекордними темпами, які перевершують прогнози експертів на початку війни.

При цьому наші громадяни закривають кадрові "прогалини", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У Польщі з початку війни припускали, що загальна кількість біженців могла варіюватися від 3 до 8 мільйонів. Залежно від цього експерти Департаменту економічного аналізу та досліджень Нацбанку Польщі прогнозували, що знайти роботу в країні зможуть від 350-750 тисяч біженців.

Втім, реальні цифри офіційного працевлаштування показують, що фахівці помилилися. Загалом статус тимчасового захисту в Польщі отримали понад 1,5 млн українців. Тоді як на початку грудня Заклад соціального забезпечення (ZUS) повідомив, що офіційно мають роботу вже понад 744 тисячі українців. Це найбільша група іноземців, які працюють у Польщі.

Перевершили прогноз. У Польщі здивовані темпами працевлаштування українцівФото: Від кваліфікованих працівників вимагають знання польської мови (gettyimages.com)

"Для багатьох роботодавців Польщі поява українців стала шансом заповнити кадрові прогалини, з якими вони мали справу тривалий час. Вакансії почали публікувати українською мовою, відкриваючи можливості ринку праці. Оголошення стосувалися передусім вакансій, де не вимагали знання польської мови", – розповіла менеджерка порталу praca.pl Александра Весоловська у коментарі "Громадському".

Для кваліфікованих працівників вимоги володіти польською мовою залишаються в силі. Наприклад, учителі та лікарі з України повинні знати польську. Для біженців у Польщі запроваджують різноманітні курси з вивчення мови, деякі з них – довготривалі з виплатою стипендії.

Нагадаємо, ми писали, як поляки сприймають українців через 9 місяців війни.

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