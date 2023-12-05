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Перелет без стресса. В Украине создали книгу для подготовки детей к путешествиям

Вторник 05 декабря 2023 17:31
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Перелет без стресса. В Украине создали книгу для подготовки детей к путешествиям Фото: Ребенок в самолете (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине создали книгу, которая помогает подготовить к путешествию детей, у которых поездки вызывают стресс. В частности, тех, у кого есть нарушения спектра аутизма.

Простые картинки и понятный лаконичный текст помогут предупредить ребенка обо всех этапах полета в будущем путешествии, рассказали РБК-Украина в пресс-службе компании JoinUp!

В Украине на учете с диагнозом аутизм – более 20 тысяч детей. Путешествие для семей с детьми с расстройствами спектра аутизма (РСА) может стать тяжелым испытанием. У детей могут вызвать сильный стресс и сложности дорога, незнакомая обстановка, новые звуки, запахи и другие раздражители, выходящие за пределы их привычной рутины.

Согласно данным IBCCES (The International Board of Credentialing and Continuing Education Standards), 87% семей, имеющих детей с РСА, не путешествуют. При этом путешествия, организованные в соответствии с потребностями детей из спектра, способствуют их обучению и усвоению новых навыков.

Книга "Путешествия без барьеров" является профессиональным пособием для подготовки к путешествиям детей с аутизмом. Она создана в рамках совместного проекта SkyUp, Join UP! и LEVCHYK SPECTRUM HUB.

В книге поэтапно описан процесс организации и совершения путешествия. Она помогает детям понять такие вещи, как что нужно взять с собой на море, как зарегистрироваться на рейс и пройти проверку службы безопасности в аэропорту, что такое терминал и что там можно делать, как вести себя в самолете и подобное.

Такая методика подачи материала является научно доказанной практикой и широко используется в разных направлениях работы с поведением. Ее автор – американский психолог Кэрол Грей, которая посвятила свою профессиональную жизнь помощи детям из РСА.

"Большая ценность этой брошюры в том, что она разработана специально для детей с аутизмом, однако может быть чрезвычайно полезна для всех детей, готовящихся к путешествию. Визуальные подсказки легко считываются и удобны даже для нас, взрослых, когда мы дезориентированы в новых условиях или стране.Простые картинки и понятный лаконичный текст помогут предупредить ребенка обо всех этапах полета, ожидающих ребенка в путешествии, и смогут уменьшить уровень тревожности от неизвестных событий и раздражителей", –объясняет психолог, основательница центров развития и социализации "Старт" Анна Перекатий.

Книгу-пособие можно бесплатно скачать на сайте SkyUp Airlines.

Напомним, мы писали, что в Украине действует программа, позволяющая некоторым детям отдохнуть и оздоровиться бесплатно в Карпатском регионе. Под действие этой программы также попадают семьи с детьми, имеющими социальный статус, дети с инвалидностью.

Также мы писали, что во Львове был построен уникальный парк развлечений для детей с инвалидностью. Его за свой счет создала пара меценатов из США.

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