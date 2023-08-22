Во Львове появился уникальный парк развлечений для детей с инвалидностью: как он выглядит

Во Львове был создан уникальный парк развлечений для детей с инвалидностью. Он находится во дворе центра социальных услуг "Джерело", на проспекте Червоной Калины, 86А. Это единственное в Украине развлекательное пространство для детей с инвалидностью. Его за свой счет создала пара меценатов из США - Эдди и Татьяна.

Новый парк развлечений для детей с инвалидностью – это более 1100 м пространства для развлечений. Есть доступные качели, качели для детей колесных креслах, большая горка, развлечения для малышей с расстройствами спектра аутизма, мини футбольное поле и много сенсорных и эмоциональных игр.

"Это не просто карусели - все дети с инвалидностью думают, что они летают, когда катаются на качельках. Так они отвлекаются от реальности и уходят в мир, где им радостно, тепло и безопасно. Это место безопасности, радости и открытий мы разработали с женой Таней для детей именно с такими диагнозами и типами инвалидности. Эта площадка нам с женой стоила примерно 60 тысяч долларов. У нас есть персональный семейный фонд, и 99% того, что мы делаем, это за свои собственные средства. Таких парков в Украине нет, и мы надеемся, что после победы первым, что будут делать в Украине, это специальные площадки для детей, для пожилых людей", - рассказал Эдди Вейн.

Парк развлечений поделен на две зоны – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с расстройствами спектра аутизма. Все до мелочей продумано ради безопасности и для доступности каждого ребенка.

Парк развлечений для детей с инвалидностью (фото: Роман Балук)

В первой зоне дети, имеющие физические ограничения, могут безопасно кататься на качелях. Их фиксируют в высоких креселках с помощью специальных ремней безопасности. Рядом расположена круговая карусель. Детей специально разворачивают лицом к парку, чтобы они могли видеть все цвета жизни и красоту вокруг.

Кроме каруселей здесь расположены сенсорные локации для зрительного контакта, которые вызывают у детей определенные ассоциации. Есть еще звуковые панели, где можно послушать звуки различных инструментов. Можно поиграть резиновыми игрушками.

Эдди и Татьяна приехали в Украину в начале войны, и через несколько месяцев они предложили сделать площадку для детей с инвалидностью. Они 4 месяца наблюдали за детьми, исследовали, какие бы развлечения им были бы доступны и интересны. Этот проект – полностью авторский.

Парк развлечений для детей с инвалидностью (фото: Роман Балук)

Меценаты провели много встреч с работниками "Джерела", родителями, совещались и консультировались с экспертами в разных странах. Было учтено абсолютно все – от безопасного расстояния от карусели до перекладин до нагрузок на качели и накрытия. Сейчас супруги Вейн готовы давать консультации, как построить такие площадки и в других городах Украины.

Важно! Эта площадка - именно для детей с инвалидностью, то есть имеет определенные элементы, которые предусмотрены именно для их безопасности, удобства и комфорта, поэтому эти же элементы могут быть не совсем безопасными для детей без инвалидности или нарушений развития.

Центр социальных услуг "Джерело" был построен 30 лет назад родителями детей с инвалидностью и волонтерами для помощи семьям во Львове и других городах Украины.

80% расходов покрывает городской бюджет, остальные – благотворительные поступления. Сейчас в центре 136 воспитанников с инвалидностью и более 100 семей с детьми из группы риска или с инвалидностью. Комплексную реабилитацию за год может получить более 400 детей.