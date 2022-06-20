Відмова від тимчасового захисту в Болгарії: що треба знати українцям

Після проживання у готелях на морі біженців переселили у "буферні" табори

Українці, які рятуються від війни та отримали статус тимчасового захисту в Болгарії, можуть переїздити з цієї країни до інших держав ЄС і користуватись там таким самим захистом.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на посольство України в Болгарії.

У відомстві додали, що для цього не потрібно виконувати жодних формальних дій, подавати заяви про відмову від статусу тимчасового захисту або повертати реєстраційну картку, видану болгарською державою.

Можна користуватися статусом тимчасового захисту на території усього ЄС.

"З моменту його запровадження Європейський Союз чітко заявив, що тимчасово переміщені особи з України не будуть обмежені у виїзді з країни, в якій вони спочатку зареєстровані як особи, які отримали статус тимчасового захисту, але зможуть переїхати до інших держав-членів ЄС без обмежень у часі", - відзначили у посольстві.

Така поїздка можлива, якщо дотримуватись правил Шенгену - без візи при наявності дійсного біометричного паспорта, або з шенгенською візою із закордонним паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Фото: Українці можуть користуватися статусом тимчасового захисту на території усього ЄС (Getty Images)

"Після прибуття в іншу державу-член ЄС тимчасово переміщені особи з України – під час безвізового перебування (загалом 90 днів протягом 6 місяців) або під час отриманої візи – зможуть вирішити, чи бажають вони залишитися і користуватися там своїми правами як особи зі статусом тимчасового захисту в ЄС", - пояснили в посольстві.

Тим, хто вирішив залишитися в іншій країні ЄС, треба повторно зареєструватись у місцевих органах влади, щоб отримувати тимчасовий захист вже в іншому місці:

"Лише після цього реєстраційну картку, видану в Болгарії, слід передати органам влади іншої держави-члена, щоб отримати від них новий місцевий документ як особи під тимчасовим захистом".

До Болгарії також можна повернутися. При перетині кордону треба пред’явити український паспорт і реєстраційну картку, видану болгарською владою. Там можна користуватись статусом тимчасового захисту й надалі.

Деталі можна дізнатись на сайті посольства України у Болгарії.

Чому закрили тимчасові центри для українців у Болгарії

Зазначимо, пояснення про процедуру відмови від тимчасового захисту в Болгарії з'явилося після гучної історії з переселенням українців болгарською стороною до "буферних" таборів.

Наприкінці травня закінчилася державна програма в Болгарії, за якою українських біженців селили в готелях на березі моря. Після цього їм запропонували табори з наметами - жити треба було вже не на курортах, а в глибині країни. Охочих виявилося мало - українці не хотіли переселятися в тимчасові локації та масово скаржилися на погані умови проживання.

Кілька груп біженців напередодні привезли автобусами в один із таких центрів в Єлхово. Шоковані українці почали знімати відео і викладати у соцмережі - було видно, що територія огороджена забором із колючим дротом, а всередині – ряди з невеликих контейнерів, в яких розташовані двоярусні ліжка.

Фото: Умови розміщення українців для українців в зонах тимчасового проживання (Getty Images)

Українці переважно відмовилися зупинятися в цьому контейнерному поселенні, порівнявши центр із "в'язницею". Лише незначна частина переселенців погодилася залишитися в цьому місці на кілька годин. 2 червня цей центр для українських біженців в Єлхово вирішили закрити.

Низка українців на тлі гучного скандалу вже повернулася додому, а інші виявили бажання переїхати до інших країн Європейського союзу.

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