Намети та колючий дріт. Куди переселили українських біженців у Болгарії

Українці домовляються з туроператорами про повернення додому

Історія з переселенням українських біженців із готелів у Болгарії триває. Українці відмовляються селитися й у "буферні" табори, куди їх привозять із узбережжя.

TRAVEL РБК-Україна розповідає подробиці скандальної історії з посиланням на Балканський оглядач.

Охочих переселятися углиб країни виявилося мало

Влада Болгарії припинила програму проживання українських біженців у готелях на березі моря 31 травня. Втікачів від війни попередили заздалегідь: доведеться переїхати вглиб країни в інші заклади або сплачувати повну вартість проживання на узбережжі на рівні з іншими туристами.

Фото: Українці не знали, куди їх переселятимуть (gettyimages.com)

Втім, багато біженців не захотіли переселятися у "напівзакинуті" бази відпочинку, й автобуси, які мали забирати українців з чорноморських готелів, йшли пустими. Із очікуваних кількох десятків тисяч біженців в готелі та бази всередині країни за перші два дні програми погодилися переселитися тільки кілька сотень українців.

Через це віце-прем’єр-міністр Болгарії Каліна Константинова оголосила, що переміщення біженців припиняється.

"Ми припиняємо інтеграційний план розселення біженців у глибині країни, за допомогою якого ми прагнули задовольнити потреби людей, і всі люди, які перебувають у готелях і кажуть, що їм нікуди йти, будуть тимчасово розміщені в буферні центри Сарафово та Єлхово", - зазначила Константинова.

За словами урядовиці, розселення українців у буферних зонах триватиме, поки не відома точна кількість людей, які цього потребують.

Українці шоковані умовами в таборах: контейнери та палатки

Кілька груп біженців напередодні привезли автобусами у "буферний центр" Єлхово. Шоковані українці почали знімати відео і викладати у соцмережі. На кадрах видно, що велика територія огороджена забором із колючим дротом, всередині – ряди з невеликих контейнерів, в яких розташовані двоярусні ліжка.

Фото: Тимчасове розміщення в Єлхово (facebook.com/Рамон Куваефф)

Окремо в контейнерах розташований спільний санвузол з умивальниками, туалетами без унітазів та душовими кабінками. Біженці нарікали, що в контейнерах немає кондиціонерів, а на території – жодного дерева.

Українці переважно відмовилися зупинятися в цьому контейнерному поселенні, порівнявши центр із "в'язницею". Лише незначна частина переселенців погодилася залишитися в цьому місці на кілька годин. 2 червня цей центр для українських біженців в Єлхово вирішили закрити.

Фото: Буферний центр на військвій базі в Сарафово - кімнати та намети для біженців (gettyimages.com)

Інша буферна зона - на військовій базі Сарафово – також мало нагадує попередні умови у готелях із харчуванням. На території встановлено намети для тих людей, яким не вистачило місць у кімнатах місцевого готелю.

Очільниця Агентства у справах біженців Мар'яна Тошева розповіла місцевим ЗМІ, що перебування у буферних зонах передбачене до 72 годин.

Куди селять українців зараз: державні бази відпочинку та гуртожитки

Розселення українців у державні заклади триває. Під час поселення біженців у тимчасові умови були складені списки груп за потребами. Зазначалося, що скандальна ситуація із переселенням виникла також із вини готелів, які вчасно не подали інформацію про українців та їхні потреби. Самі біженці також уявлення не мали, куди їх будуть переселяти, тому не зголошувалися їхати в невідомість.

Найбільш вразливі категорії – наприклад, мам з маленькими дітьми - селять у державні заклади, місцеві готелі. Повідомляється, що шість автобусів вирушили на курорти країни.

Фото: Українців селять групами за категоріями потреб (gettyimages.com)

Найбільша проблема виникла з власниками тварин – їх згрупували окремо, бо більшість баз не приймають із вихованцями.

Людей похилого віку поселили в гуртожитках Софії. Губернатор Софії Іван Кючуков офіційно заборонив проводити будь-яку відеозйомку місць, де розташували біженців із України.

Також у соцмережах пишуть, що на деяких державних об'єктах кілька днів не було вирішене питання з харчуванням і люди три дні жили впроголодь, поки їм не стали привозити обіди волонтери.

Чимало українців вже домовилися із туроператорами про евакуацію в Україну.

Нагадаємо, ми писали, які виплати отримують українці в країнах ЄС.