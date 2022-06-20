ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 17:16
Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

После проживания в гостиницах на море беженцев переселили в "буферные" лагеря

Украинцы, которые спасаются от войны и получили статус временной защиты в Болгарии, могут переезжать из этой страны в другие государства ЕС и пользоваться там такой же защитой.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Болгарии.

В ведомстве добавили, что для этого не нужно выполнять никаких формальных действий, подавать заявления об отказе от статуса временной защиты или возвращать регистрационную карточку, выданную болгарским государством.

Можно пользоваться статусом временной защиты на территории всего ЕС.

"С момента его введения Европейский Союз четко заявил, что временно перемещенные лица из Украины не будут ограничены в выезде из страны, в которой они первоначально зарегистрированы как лица, которые получили статус временной защиты, но смогут переехать в другие государства-члены ЕС без ограничений по времени", — отметили в посольстве.

Такая поездка возможна, если соблюдать правила Шенгена — без визы при наличии действительного биометрического паспорта, или с шенгенской визой с заграничным паспортом гражданина Украины для выезда за границу.

Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам

Фото: украинцы могут пользоваться статусом временной защиты на территории всего ЕС (Getty Images)

"По прибытии в другое государство-член ЕС временно перемещенные лица из Украины – во время безвизового пребывания (всего 90 дней в течение 6 месяцев) или во время полученной — смогут решить, желают ли они остаться и пользоваться там своими правами как лица со статусом временной защиты в ЕС", — пояснили в посольстве.

Тем, кто решил остаться в другой стране ЕС, нужно повторно зарегистрироваться в местных органах власти, чтобы получать временную защиту уже в другом месте:

"Только после этого регистрационную карточку, выданную в Болгарии, следует передать органам власти другого государства-члена, чтобы получить от них новый местный документ как лица под временной защитой".

В Болгарию также можно вернуться. При пересечении границы надо предъявить украинский паспорт и регистрационную карточку, выданную болгарскими властями. Там можно пользоваться статусом временной защиты и в дальнейшем.

Детали можно узнать на сайте посольства Украины в Болгарии.

Почему закрыли временные центры для украинцев в Болгарии

Отметим, пояснение о процедуре отказа от временной защиты в Болгарии появилось после нашумевшей истории с переселением украинцев болгарской стороной в "буферные" лагеря.

В конце мая закончилась государственная программа в Болгарии, по которой украинских беженцев селили в гостиницах на берегу моря. После этого им предложили лагеря с палатками — жить надо было уже не на курортах, а в глубине страны. Желающих оказалось мало — украинцы не хотели переселяться во временные локации и массово жаловались на плохие условия проживания.

Несколько групп беженцев накануне привезли автобусами в один из таких центров в Елхово. Шокированные украинцы начали снимать видео и выкладывать в — было видно, что территория огорожена забором с колючей проволокой, а внутри – ряды из небольших контейнеров, в которых расположены двухъярусные кровати.

Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам

Фото: Условия размещения украинцев для украинцев в зонах временного проживания (Getty Images)

В основном украинцы отказались останавливаться в этом контейнерном поселении, сравнив центр с "тюрьмой". Лишь незначительная часть переселенцев согласилась остаться в этом месте на несколько часов. 2 июня этот центр для украинских беженцев в Елхово решили закрыть.

Ряд украинцев на фоне громкого скандала уже вернулась домой, а другие изъявили желание переехать в другие страны Европейского Союза.

Также мы писали, какие страны предоставляют дополнительные 90 дней к европейскому безвизу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Роман Маленков
Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Все мнения