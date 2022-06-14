Літо на Адріатиці. Які країни надають додаткові 90 днів до безвізу

Чотири країни ЄС дають можливість поїздок для українців поза умовами шенгену

Якщо ви подорожуєте до країн Європейського Союзу та при цьому не плануєте оформлювати статус тимчасового захисту, до вас застосовується правило "класичного" безвізу – 90 днів перебування в ЄС протягом 180 днів.

Однак є країни, які надають додаткові дні перебування на додачу до європейського безвізу. Таким чином, відвідавши країни, які не входять до шенгенської зони, можна провести літо на Адріатиці або побувати в інших, не менш цікавих локаціях.

Які саме держави надають можливість українцям перебування в Європі додатково до 90 днів безвізу – TRAVEL РБК-Україна роз'яснює журналістка та мандрівниця Ірина Савіна.

Хорватія. Які умови перебування в країні

Якщо ви зараз перебуваєте в одній з країн Європейського Союзу та не плануєте оформлювати там статус тимчасового захисту, можна скористатися наступною можливістю.

Українці можуть перебувати у Хорватії по біометричному паспорту – до 90 днів протягом 180 днів. Ці дні додаються до 90 днів перебування у країнах Шенгену, оскільки Хорватія поки ще не входить до Шенгенської зони.

Фото: У Хорватії можна перебувати з туристичною метою 90 днів поза умовами шенгену (unsplash.com)

Відтак ви маєте право перебувати у країні 90 днів з туристичною метою – це рахується окремо від інших країн ЄС, які підписали шенгенську угоду.

Тобто, якщо ви жили, скажімо, три місяці у Чехії, і поки не хочете повертатися в Україну, можна поїхати ще на 90 днів до Хорватії.

Якщо плануєте скористатися такою нагодою, рекомендую побувати у найкрасивіших локаціях цієї країни.

До слова, з 1 травня 2022 року Хорватія скасувала всі коронавірусні обмеження. Тепер для відвідування країни не потрібні ані негативний ПЛР-тест, ані навіть сертифікат вакцинації.

Які ще країни надають додаткові до безвізу 90 днів

Окрім Хорватії, є ще три країни ЄС, які надають можливість поїздок для українців з біометричними паспортами:

Кіпр;

Болгарія;

Румунія.

Ці країни теж не входять до Шенгенської зони. Це означає, що термін перебування українців у цих державах не буде врахований при підрахунку періоду в 90 днів, а правило 90/180 днів працює для кожної держави окремо.

Фото: Румунія також не входить до шенгенської зони (unsplash.com)

Наприклад, можна перебувати спершу 90 днів в Хорватії, потім – три місяці у Румунії, а звідти поїхати на 90 днів у Італію. І це не буде порушенням строків перебування за кордоном з біометричним паспортом, оскільки за цим принципом враховуються тільки "шенгенські" поїздки.

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Тим часом у Німеччині протягом трьох літніх місяців можна придбати квитки на поїзди за 9 євро. Ми писали про вражаючі залізничні маршрути по країні.