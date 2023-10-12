В Германию переезжают молодые и образованные беженцы из Польши: исследование

Украинские беженцы продолжают выезжать из Польши, часть из них – в Германию. Новую страну выбирает преимущественно молодежь до 35 лет.

У этой категории беженцев высокий профессиональный потенциал и хорошие знания языка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

В Германию из Польши переезжают молодые образованные украинцы трудоспособного возраста, имеющие высокий профессиональный потенциал. Такие результаты исследования "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

Исследование показывает, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) – люди в возрасте до 35 лет. Практически каждый третий респондент (31%) – в возрасте 36-45 лет. Средний возраст украинских беженцев, выехавших из Германии в Польшу, составляет 35 лет. Только 2% опрошенных – нетрудоспособного возраста.

"Это свидетельствует о том, что в Германию въезжает преимущественно молодежь. Она более мобильна и готова трудоустраиваться", – отмечает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Согласно результатам опроса, доля граждан Украины с полным или неполным высшим образованием, переехавших из Польши в Германию, составляет 73%. Предыдущие исследования показали, что в Польше с высшим и незаконченным высшим образованием было 69% опрошенных.

Почти каждый второй беженец из Украины, переехавший из Польши в Германию (47%), владеет английским языком как минимум на коммуникативном уровне. При 24% опрошенных знают немецкий язык, чуть меньше – польский (22%). Знание немецкого языка среди беженцев из Украины – одна из причин миграции в Германию.

"Страны ЕС обратили внимание на высокую профессиональную активность граждан Украины. Фактически впервые немецкий рынок труда стал доступным для украинцев. Беженцы могут выполнять простую физическую работу, а знание немецкого языка, изучение которого является обязательным, открывает возможности найти высококвалифицированную работу и работать по специальности", – отмечает Марцин Колодзейчик.

Треть (36%) опрошенных приехали в Германию с одним ребенком, а каждый десятый – с двумя детьми.

Ранее стало известно, что около 40% украинцев со временной защитой в Германии планируют вернуться в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда.

Также мы писали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию. Основные причины – более высокие социальные выплаты и зарплаты, а также перспективы для детей.

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